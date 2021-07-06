Как живут ЛГБТ-семьи в Латвии и почему государство не хочет их признавать

Линда Цурика и Марта Херца живут вместе уже 8 лет. От предыдущего брака Линды в семье остались две дочери, которых они с Мартой воспитывают вместе. Несмотря на то, что женщины хотят заключить брак или зарегистрировать свои отношения, такой возможности в Латвии у них нет. Страна не признает однополые союзы.

Это рождает большое количество неудобств. Необходимо отдельно рассказывать о своих отношениях в школе, поликлинике, при поездках - и во всех этих ситуациях зависеть от благосклонности других людей. Официально Марта даже не имеет права отвести ребенка к дантисту.

Ситуация с признанием ЛГБТ-семей в стране может измениться после решения Конституционного суда, который в 2020 году признал право на 10-дневный "отцовский" отпуск и за партнерами в однополом союзе. Это решение создало прецедент и предписало парламенту Латвии урегулировать сферу однополых союзов в целом.

Однако консервативная часть общества ответила на этот шаг предложением внести в Конституцию другие поправки. Национальное объединение "Все для Латвии", "Отчизне и свободе", LNNK предлагает официально считать браком только "союз между мужчиной и женщиной".

Видео Русской службы Би-би-си рассказывает о том, как живут однополые семьи в Латвии и что может измениться в их статусе в будущем.

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