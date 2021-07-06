Neue Zürcher Zeitung: Сторонники Навального в провинции внезапно стали "экстремистами"

"В российской республике Чувашия Семен Кочкин хотел сделать карьеру в политике при поддержке Алексея Навального. Ему это вполне удалось. Но после запрета организаций Навального политическая реальность выглядит иначе", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Момент, когда разбилось стекло балконной двери и в гостиной внезапно появились полицейские в штатском, Семен Кочкин транслировал в прямом эфире в интернете. Это произошло 22 января, за день до объявленных по всей России акций протеста за освобождение находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального. Они планировались и в Чебоксарах, столице Чувашской республики на берегу Волги. Это была одна из крупнейших демонстраций, которые город видел за последнее время", - повествует журналист Маркус Акерет.

"Кочкин пропустил акцию; почти месяц он провел под арестом. До недавнего времени он был человеком Навального в Чебоксарах, руководителем регионального отделения организации антикоррупционного активиста. В конце апреля он был вынужден распустить отделение. Организации Навального были признаны "экстремистскими"; уже во время судебного разбирательства им была запрещена любая деятельность. Означает ли это конец оппозиционной работы в российских регионах?", - задается вопросом издание.

"Семен Кочкин, родившийся в 1993 году в небольшом чувашском городке, за последний год стал известен за пределами Чебоксар. Он стал одним из немногих сторонников Навального, допущенных к выборам. Он баллотировался в городской парламент и пытался бросить вызов трудностям. "Моя кампания была самой заметной из всех в Чебоксарах", - говорит он, оглядываясь назад. Но этого оказалось недостаточно. Конкуренция со стороны кремлевской партии "Единая Россия" была сильной; Кочкин предполагает, что он стал жертвой избирательной процедуры. Тот факт, что голосование растянулось на несколько дней, оставлял возможность для всевозможных манипуляций", - пишет NZZ.

"На самом деле оппозиционный политик хотел баллотироваться в чувашский парламент или даже в Госдуму в Москве в сентябре этого года. Но недавно он на год потерял право выставлять свою кандидатуру на выборах. Суд высшей инстанции признал три его поста в социальных сетях экстремистскими. Кочкин считает это обвинение смехотворным. В каждом случае в трех разных контекстах в его публикациях ненадолго появлялся логотип организации бывшего нефтяного магната Михаила Ходорковского "Открытая Россия", которая была объявлена "нежелательной".

"Этого оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора, который пока что похоронил амбиции Кочкина. А из-за того, что "штабы Навального" предали анафеме, ему грозят и дальнейшие ограничения", - отмечает автор статьи.

"В ходе президентской кампании 2017/18 годов Навальному удалось создать точки опоры по всей стране: его "штабы" были открыты во многих регионах. Ему неоднократно мешали основать собственную партию. Однако благодаря молодым энтузиастам (...) филиалы быстро превратились в координационные центры оппозиционно настроенных людей".

"Люди Навального в провинции пользовались организационной поддержкой штаба в Москве. Они ориентировались на то, что особенно хорошо получается у команды Навального: брать проблемы из повседневной жизни и профессионально преподносить их в медиа. Спортивный педагог Кочкин, в прошлом успешный лыжник, также стал известен благодаря своим видеороликам на Youtube и расследованиям. В 2019 году, когда жители деревни сопротивлялись китайским инвесторам, которые при неясных обстоятельствах хотели построить крупный завод по переработке молока, он был первым, кто приехал сюда с камерой. Этот спор потряс всю Чувашию, завод не построен до сих пор. Кочкин говорит, что у его группы были самые крупные каналы на YouTube и в Telegram. "Теперь мы потеряли эти ресурсы".

"Александр Белов считает политический климат в Чувашии более мягким, чем в других регионах. 67-летний мужчина является ветераном журналистики в республике и, соответственно, давним наблюдателем за местной политикой. (...) В течение 17 лет, с 1993 по 2010 год, судьбу Чувашии на посту главы республики определял Николай Федоров, некоторое время занимавший должность министра юстиции при президенте Борисе Ельцине. В отличие от других так называемых "национальных республик", где титульная нация составляет лишь меньшинство, здесь чуваши составляют почти 70% населения. Федоров, как и его преемники, этнические чуваши, принадлежал к тем "региональным лидерам" на Волге, которые при Ельцине получили максимальную власть и затем громко сопротивлялись возрождающейся Москве после прихода к власти Владимира Путина в 2000 году. Его преемник Михаил Игнатьев был менее ловок и у многих впал в немилость. Он нанес ущерб Чувашии и принес десять лет застоя, считает Кочкин".

"Кочкин разделяет мнение, что чувашская политика характеризуется удивительной конкуренцией внутри правящей системы. Это видно и по преемнику Игнатьева, Олегу Николаеву. Бывший депутат Госдумы представляет не кремлевскую партию "Единая Россия", самую сильную силу в республике, а гораздо более малочисленную группу "Справедливой России". Она лояльна Кремлю, но формально считается "оппозиционной партией". Таким образом, новый глава республики на себе испытал, что значит подвергаться неприятностям и давлению, считает Белов. На своей новой должности Николаев привлек советников из других партий. Теперь ему предстоит найти общий язык с представителями "Единой России", которые были шокированы тем, что над ними поставили человека из другой партии".

"Тем не менее, Семен Кочкин не назвал бы политический климат на своей родине мягким. Зимние протесты были безжалостно разогнаны большим количеством полиции. Он сам и бывшие члены его команды подвергаются политическим преследованиям. Во время обыска в доме родителей его коллеги Анастасии Васильевой оперативники также изъяли электронные устройства ее родителей и наличные деньги, накопленные матерью. (...) Кампания против соратников Навального управляется централизованно".

"Как и Кочкин, Васильева не хочет сдаваться, - пишет Neue Zürcher Zeitung. - "Трудно представить, что последние три года прошли зря", - говорит она. По-видимому, они работали настолько хорошо, что режим не мог их игнорировать. Кочкин тоже считает: "Ведь люди, которые нас поддерживали, не могут исчезнуть просто так". Они, по его словам, знают, что происходит в стране, и готовы участвовать в политической деятельности. "Закрытие штабов нисколько этого не изменит", - убеждена Васильева".

InoPressa