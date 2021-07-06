Оливер Стоун снял восьмичасовой документальный фильм о Назарбаеве

Оливер Стоун снял восьмичасовой документальный фильм о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве под названием "Qazaq. История Золотого человека". Об этом режиссёр объявил на своих страницах в соцсетях, опубликовав двухминутный трейлер картины.

Стоун также сообщил, что направляется в Казахстан на премьеру собственной работы - правда, в урезанном варианте: вместо восьми часов, которые длится фильм, будет показан лишь двухчасовой отрывок. В нём первый президент Казахстана вспоминает годы детства и развал Советского союза.

Оливер Стоун - американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, трёхкратный обладатель премии "Оскар".

В 2017 году он представил документальный фильм и книгу "Интервью с Путиным". В беседе с режиссёром президент России, в частности, рассказывает, что за катастрофой малайзийского "Боинга" над Донбассом наблюдал диспетчер "испанского происхождения" из аэропорта Киева, который якобы видел боевой украинский самолёт рядом с рейсом MH17. При этом такого диспетчера на самом деле не существовало.

Кроме ленты о Путине, Стоун снял три документальных фильма о Фиделе Кастро, а также в разное время записал большие интервью с латиноамериканскими диктаторами, в симпатии к которым режиссёр неоднократно признавался публично.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 по 2019 год. Запад обвинял его в нарушениях прав человека и создании культа личности. При руководстве Назарбаева Казахстан регулярно занимал последние места в рейтингах стран по уровню свободы слова и развитию демократии. Сейчас Назарбаев является главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии "Нур Отан".

Радио Свобода