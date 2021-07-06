Д. Крейвис не придает значения информации о вероятных инвестициях в АЭС в Калининграде

В польских СМИ появилась информация о намерениях премьера Венгрии Виктора Орбана и одного из богатейших польских предпринимателей Зыгмунта Солёжа-Жака строить в Калининграде атомную станцию, однако литовский министр энергетики говорит, что не придает особого значения этим новостям.

Дайнюс Крейвис обратил внимание, что ответственные за энергетику польские должностные лица, включая недавно посетившего Литву уполномоченного польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, придерживаются позиции, что после синхронизации ни в странах Балтии, ни в Польше не должно быть электроэнергии из третьих стран.

"Это оценка людей, которые ответственны за энергетику Польши. Это их оценка, даже не моя. Я считаю, что такие утверждения (об АЭС в Калининграде - BNS) пока безосновательны, пока я не услышал другого мнения от польских должностных лиц", - сказал Д. Крейвис в интервью BNS.

По его словам, поляки занимали такую позицию и подписывая все многосторонние соглашения о синхронизации, и в публичных и частных беседах.

"С учетом того, что заявляют публично и в частных беседах люди, отвечающие за стратегическое направление Польши, (...) можно, наверное, считать, что эта информация или не соответствует действительности, или является частью какой-то гибридной операции", - подчеркнул министр.

"Чтобы текло электричество, нужны перемычки. Венгры, сербы или кто угодно могут говорить что угодно, но пока нет перемычек в Польшу, пока от высших должностных лиц Польши мы слышим противоположное мнение, до тех пор у меня нет основания полагать, что что-то изменилось", - сказал Д. Крейвис.

Kaliningradas / J. Ilkevičiūtės/LRT nuotr.

Польский портал Polytiki Inside в понедельник сообщил, что В. Орбан и З. Солёж-Жак хотят строить АЭС в Калининграде - предприятие польского предпринимателя Ze Pak якобы интересуется возможностью купить акции проекта Балтийской АЭС, который был заморожен в 2013 году.

В сообщении говорится, что З. Солёж-Жак обсуждал этот вопрос с премьером Польши Матеушем Моравецким и министром государственного имущества Яцеком Сасиным.

Как сообщается, партнером Ze Pak в этом проекте должно стать венгерское энергетическое предприятие MVM.

Проект Балтийской АЭС был остановлен в 2013 году, поскольку желание покупать выработанную на этой станции электроэнергию не изъявили ни Польша, ни Литва.