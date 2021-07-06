Елена Леонтьева: Герои появляются, когда в них есть потребность

Наша собеседница не идет проторенным путем. Этот журналистский штамп советских времен, как ни странно, очень точно определяет жизненный путь Елены Леонтьевой.

Она self made woman, но в ней нет никакой напористости, стремления подавлять и поучать, хотя оснований для этого было бы предостаточно – ее авторитет как экономиста международного уровня неоспорим.

Но это только часть многогранной личности, которая всегда шла не в ногу со временем и обществом, а на несколько шагов вперед. Мы общались много лет назад в Клубе поклонников Ромена Гари, и уже тогда можно было заподозрить, что Елена Леонтьева неравнодушна к литературе. Подтвердилось это с появлением ее книги «Базарная площадь, или История двух Жанн», которую наша собеседница писала 20 лет.

О своем жизненном пути до книги и – немного – после нее рассказывает Елена Леонтьева.

Обложка книги Е. Леонтьевой «Базарная площадь, или История двух Жанн»

Елена Леонтьева: Писать я хотела давно. Еще до школы, не умея писать, я выводила каракули в большой тетради. Сидела на подоконнике, выписывала каракули, а мама говорила: «Бедный ребенок»…

Нина Мацкевич: А потом вы пошли в школу, и вам нравилось писать сочинения...

Е.Л.: Да, мне нравилось писать сочинения. Если одноклассники исписывали одну-две странички, я частенько вылезала за поля, исписывала целую тетрадку, участвовала в самодеятельности, писала сценарии для наших выступлений, сочинила даже пьесу о космических пришельцах. Писалось как-то легко, и я собиралась поступать на журналистику. И рано поняла, что нас в школе недостаточно учат литовскому языку, потому что английский язык в моей спецшколе (Елена училась в вильнюсской 8-ой средней школе с усиленным преподаванием английского языка, – Н.М.) был представлен в достаточной мере, отличные были учителя – а вот литовский язык преподавали только два раза в неделю. И я еще подростком стала ходить в университет на частные уроки литовского языка. Я им свободно владела задолго до перестройки, до того, когда это всем понадобилось, и это очень мне помогло потом в моей профессиональной карьере. И не один мой коллега с улыбкой говорит, что я – его учитель в том числе и литовского языка!

Н.М.: Вернемся к школе. Вы писали, вам это доставляло большое удовольствие. У вас была замечательная учительница Кира Васильевна Лавринец (мать известных сейчас на всю страну филологов – заведующего кафедрой русского языка Вильнюсского университета Павла Лавринца и доцента той же кафедры Елены Коницкой), которая неформально подходила к урокам.

Е.Л.: Киру Васильеву мы просто обожали! Она не только преподавала русский язык и литературу, но и была моим классным руководителем. Мы были ее «птенцами», и я помню свое удивление, когда узнала, что у нее есть собственные дети…

Н.М.: Вы думали, что вы и есть ее дети?

Е.Л.: Да! Она нас окружала любовью, комфортом. Я думаю, во многом, конечно, мой писательский запал появился благодаря Кире Васильевне.

Н.М.: И вы успели, как сами говорили, показать ей свой черновик…

Е.Л.: Да, на последний день рождения Киры Васильевны я имела счастье ее навестить, мы отпраздновали, я привезла черновик своего романа. Мне было очень важно ей его вручить, потому что, когда мы встречались с Кирой Васильевной на концертах или на каких-то мероприятиях, она спрашивала: «Ну, когда же появится твой роман?» И вспоминала какого-то своего ученика, который частенько задерживал сдачу сочинения, и она у него спрашивала: «Ты хотя бы начал его писать?» Поэтому для моей души было очень важно вручить ей пусть и черновик. Мы долго душевно беседовали…

Н.М.: Итак, вы хотели поступать на журналистику, а стали известным экономистом. Когда вы поняли, что все-таки не журналистика?

Е.Л.: Дело в том, что я оставила школу после 8-го класса и готова была поступать в профтехшколу на строителя. Кира Васильевна, кстати, это помнила и в одном из интервью, говоря обо мне, вспомнила мое сочинение, в котором я писала, что стану маляром: как хорошо, мол, прийти в запущенное помещение, привести его в порядок, покрасить, оставить людям и уйти наводить порядок дальше... В какой-то степени, я в жизни так и поступала: наводила порядок и оставляла его людям.

Н.М.: После 8-го класса вы ушли из престижной школы…

Е.Л.: Меня с трудом отпустили. И учитель математики, и учитель английского Фаина Соломоновна, которая меня безумно любила, отговаривали, – но все-таки я ушла и поступила на программирование и математику в Электромеханический техникум.

Н.М.: Тогда это была перспективная специальность…

Е.Л.: Тогда она только зарождалась. Мне очень везло всегда с наставниками. Я попала на практику к лучшему программисту Пранасу Повилайтису. Он меня научил настоящему программированию. Окончив техникум с красным дипломом, я программировала не хуже выпускников университета. Так что программирование мне помогло и в дальнейшем, так как оно формировало системное мышление.

Н.М.: У вас отчетливый гуманитарный уклон, но одновременно и математический. Обычно это разные виды интеллекта, разные полушария мозга, а у вас они гармонично сочетаются. Это наследственное, от родителей?

Е.Л.: Наверное, от родителей. Я помню, что преподаватели спорили, к чему я более склонна – к математике или литературе. Теоремы в техникуме я доказывала, не глядя в учебник, меня освобождали частенько от экзаменов. Было и приятно, и легко, я всегда делилась со своими друзьями, учила их. Преподавать в техникуме я начала, будучи сама учащейся. В начале занятия преподаватель Мария Аукштуолене давала мне книгу по программированию, я должна была ее прочитать и в какой-то момент ее подменить. Мне это нравилось. Поэтому делиться знаниями с людьми для меня естественная потребность.

Н.М.: Вы, однако, не пошли в университет преподавать математику. Почему? Когда вы снова сделали выбор, когда наступил новый этап?

Е.Л.: Когда я разочаровалась в программировании. Это оказалось делом моды, так как советской экономике программирование было не нужно. Я все поняла после своего второго большого проекта – и решила не тратить на это жизнь. Тогда я поступила на экономику.

Н.М.: Но советская экономика тоже была мертворожденной!

Е.Л.: Но у меня была надежда. Еще учась в техникуме, я по вечерам работала на фабрике «Пяргале» конфетчицей – это моя первая профессия. И я видела весь этот советский экономический уклад, и у меня появилась личная заинтересованность найти выход из этой системы. И было естественно добавить к программированию экономику, что дало бы мне ключи к решению проблемы. Я мечтала о более глубоком планировании, более совершенных методах управления.

Но пока я училась в университете, началась перестройка. Новый прекрасный преподаватель Кястутис Главяцкас (недавно нас покинувший) показал, что есть выход из этой тупиковой системы, вдохновил – и я поступила в аспирантуру. Но вскоре ее успешно бросила: Литва объявила независимость, мы с профессором Главяцкасом и другими аспирантами создали Институт свободного рынка. И тогда я поняла, что вот она – моя диссертация!

Елена Леонтьева с Кястутисом Главяцкасом / фото из архива Института свободного рынка Литвы

Н.М.: Зачем писать теоретические работы, когда все можно реализовать на практике.

Е.Л.: Я без сожаления бросила аспирантуру.

Н.М.: Далее ваша карьера нам известна, вы были очень загружены, я понимаю, – но по вечерам не было желания сесть за стол, писать?

Е.Л.: Наверное, было, но я писала в основном статьи, и тоже запоем. И опять были люди, которые очень доверяли, например, Вале Чеплявичюте. Я писала статьи «трилогиями»: издательство ждет, я пишу продолжение, наутро сдаю новую часть… В то время все было так горячо, ярко, что думать о чем-то другом было невозможно. Все порывы вылились в экономику, финансы.

Статьи были важны, потому что они были мостиком к людям, которым надо было объяснить, что происходит, добиться их понимания, разбудить в них смелость, помочь цепляться за жизнь в новых условиях. А для этого надо понять новые правила жизни. Это, наверное, и служило основным творческим стимулом – поделиться тем, что я уже сама начала понимать об этом новом мире, где свободные люди общаются посредством денег, а не знакомств, блата, как это происходит в опосредованной среде, которую мы называем рыночной экономикой.

На самом деле, рынок – это люди, в первую очередь. Понять рынок – значит понять поведение людей, их мотивы, интересы. Относиться к ним с любовью и доверием, уважать их свободу. Потому что в экономике можно перейти эту грань. Ну, что, кажется, такого: указать, распорядиться, поднять цену, снизить цену. Но на самом деле это – вмешательство в личную жизнь человека, в его планы…

Н.М.: Очень интенсивное было время. А как между делом вы вышли замуж и родили двух детей?

Е.Л.: Это случилось еще в университете. Я его окончила уже с двумя детьми.

Н.М.: Старшая девочка – Каэтана.

Е.Л.: Да.

Н.М.: Как-то вы все успевали, что удивительно.

Е.Л.: Мама очень помогала, супруг поддерживал.

Н.М.: Ваш муж – предприниматель. Он с нуля начинал?

Е.Л.: Как и все в постсоветской экономике.

Н.М.: Вы на своей семье видели все экономические, финансовые и рыночные процессы. Это важно – самому быть внутри событий?

Е.Л.: Конечно! Ведь свобода, о которой мы все мечтали, это прежде всего – ответственность. И, наверное, самое большое испытание, через которое мы прошли, – это готовность взять на себя ответственность за свою семью, за свою судьбу, за то, что мое решение может вылиться не только в прибыль, но и в убытки, и в банкротство. Это тяжкое бремя ответственности, и я понимаю, почему многие люди не приемлют свободу, хотя человек рождается с пониманием того, что он ответственен за себя.

В последние годы пришлось сотрудничать с философами, антропологами, богословами в исследовании феномена недостаточности, ограниченности. Насколько человеку присуще цепляться за жизнь, думать, что он ответственен за то, чтобы у семьи было пропитание. Первобытный человек выходил из пещеры в непогоду на охоту за мамонтом именно потому, что его гнал голод, он должен был добывать еду. Ощущение недостаточности встроено в нас как стимул, побуждение к действию. И очень важно, чтобы люди это приняли как потенцию, возможность. Об этом писал еще Аристотель.

Мы в своих исследованиях показываем, что недостаточность – просто иной лик возможности. И представляете, как преображается жизнь человека, когда эту постоянную недостаточность, несовершенство он начинает воспринимать как потенцию, которая всегда будет с нами. Наши исследования показали, что это – абсолютно неистощимый источник энергии, третий элемент вместе с формой и материей, третий элемент любого становления.

Н.М.: Своего рода perpetum mobile, который заставляет двигаться, идти вперед, совершенствоваться, а между делом – осваивать новые возможности, специальности и, в конечном счете, быть счастливым.

Е.Л.: Да. И что самое замечательное – что, преображая мир, трудясь над этим, мы реализуем себя! Потому, что, если мне ничего не надо создавать, не нужно новых знаний, новых друзей, я не смогу состояться как личность. Все взаимосвязано – несовершенство мира и наша возможность роста, превращение в того, кем я призван быть. Я думаю, у людей этот моторчик есть, важно, чтобы он работал.

Елена Леонтьева / фото из личного альбома

Институту свободного рынка было всего 10 лет, когда Елена Леонтьева покинула свое детище, руководящий пост, исчезла из публичного пространства и засела за книгу. Множеству людей это показалось крахом блестящей карьеры, безумным шагом. Но никогда наша собеседница не была безрассудной, просто она по-другому ощущает время, видит окружающий мир и свое место в нем.

Е.Л.: Решение зрело постепенно. Многие реформы подошли к своему успешному завершению: лит стал надежным (это было одним из моих главных детищ), созданы финансовые системы, рынок ценных бумаг, налоги были приведены в порядок... На момент, когда я уходила, предприятия могли инвестировать без всякого налогового бремени, прошло огромное технологическое обновление литовской промышленности. И, вместе с тем, одновременно с подготовкой к вступлению в ЕС, возможности смелых реформ стали уменьшаться. Постепенно даже жанр моих статей стал меняться. Вале Чеплявичюте заметила, что мои статьи стали ближе к художественным текстам, а не публицистике. В них уже начали появляться персонажи…

Н.М.: Кроме того, под вашим началом работали известные люди – например, нынешний директор Института международных отношений и политических наук Рамунас Вильпишаускас, нынешний мэр столицы Ремигиюс Шимашюс... Вы воспитали целую плеяду специалистов, которые могли вас заменить, и тогда прорвалось литературное творческое начало, словно дремавший вулканчик проснулся… Почему именно этот сюжет, почему Жанна д'Арк?

Е.Л.: Сюжет сам меня нашел. Однажды я открыла очередную книгу научной публицистики своего коллеги из Латинской Америки Эрнандо де Сото (он мне ее прислал в подарок, она безумно популярна, бестселлер), открыла ее, листаю…Нет людей, нет персонажей. И я поняла, что больше не хочу писать в этом жанре, я хочу писать нечто другое. И героиня буквально «свалилась» на меня в тот же момент, пока я листала книгу, хотя она никак с этой темой не связана.

Сейчас, думая о своих героях, я замечаю, что они появляются потому, что в них есть потребность, недостаток... Даже тот же дирижер, который появился в моей книге, – я его «увидела», когда Камерный оркестр играл без дирижера. И тогда я поняла кто будет моим героем. Так же, как и Жанна.

Н.М.: Это не значит, что вы себя ощущаете немного Жанной д'Арк?

Е.Л.: Нет-нет, никаких перевоплощений, реинкарнаций.

Н.М.: Жанна д'Арк – символ сильной женщины, воплощение духовного поиска и воинственности, человек поступка и глубочайшей веры.

Е.Л.: Да, помню, когда я впервые о ней читала еще в детском, школьном возрасте, она казалась мне фигурой легендарной, сказочной, и только со временем я начала сознавать, что это – реальный человек. И хотелось пройти путь с настоящим героем, совершить вместе с ним поступки, которые вписаны в историю человечества. Когда углубляешься в тему, видишь, сколько было случайностей и невероятных поворотов событий – даже тот факт, что до нас дошли все протоколы суда над Жанной, события последнего ее дня, когда она, признанная еретичкой, исповедалась и получила последнее причастие, то есть умерла в лоне Церкви, хотя и мученической смертью. Это не укладывается ни в какие правила и нормы!

Ее история была почти забыта везде, кроме Орлеана, который каждый год праздновал освобождение от англичан. И только в XIX веке исследователь Кисера нашел эти протоколы и стал писать о ней. Заинтересовались ученые и сама Церковь, было подано прошение о ее канонизации, а признана святой она была только в ХХ веке. Ее судьба могла сложиться по-разному, но главное в ней то, что она приняла свое призвание, отозвалась на его голос. А ведь все мы хотим быть призваны, хотим состоявшейся судьбы. И тут особенно важна смелость. 13-летняя девочка слышит голоса, сначала она обескуражена: как я, простая деревенская девочка, могу идти в поход? Но постепенно она понимает – кто, если не я?

Жюль Бастьен-Лепаж «Видение Жанны д’Арк» (1879) / Wikipedia

Н.М.: Вот вы говорите, что у вас с Жанной д'Арк нет ничего общего, – но и вы отзывались на призывы своей судьбы, совершали смелые поступки. Наверное, каждая из нас имеет что-то от Жанны.

Е.Л.: Точно! Это – главная моя весточка читателю! Все мы слышим свои «голоса» через события, людей. Со всеми нами судьба разговаривает tête-à-tête. Неправильно думать, что только какие-то особенные люди призваны на особенные подвиги. У каждого из нас свой подвиг в жизни. Главное – вовремя отозваться на свое призвание.

Н.М.: У вас две Жанны действуют. Современная – это зеркало или скорее зазеркалье?

Е.Л.: Скорее зазеркалье. Мне было важно, чтобы это не было повторением или продолжением д'Арк, это абсолютно другая девушка, с другим характером. История ее, вероятно, будет особенно близка русскому читателю, потому что я показываю переход от старых устоев к новым, и в этом активно участвуют родители Жанны. Есть тут и ностальгия по старым временам – видно, как проклевывается новое, как мы заходим в тупики, как поиски духовности заканчиваются в очереди за мясом. Это то, что люди сейчас уже начинают забывать. Мне было важно воссоздать эту атмосферу. Я не критиковала это время – мне хотелось добрым пером описывать те времена, когда ощущалась необходимость перемен, описать их истоки, как изменения происходили постепенно.

Когда человек голоден, он вынужден брать на себя ответственность. Есть там маленький эпизодик, связанный с голодом в Китае. В одной деревне (это документально зафиксировано) люди поделили землю, стали ее возделывать, то есть вернулись к частной собственности, чтобы прокормиться. Потом это преподнесли как политический эксперимент, их опыт стали использовать – так как везде люди вымирали, разрешили какой-то мизерный хозрасчет. А ведь даже кастрюли должны были быть общими! Столовых не построили, еду не завезли и кастрюли у людей отобрали, люди умирали семьями.

А в той деревне просто хотели выжить и взяли ответственность на себя, – это чисто человеческое желание. Главный урок, который мы вынесли из перехода от одной системы в другую: есть правила бытия, которые нельзя нарушать, потому что это ведет к искривлению морали, вымиранию и, как ни больно было прощаться с прежним укладом жизни (да, в нем есть прекрасные стороны, и они у меня описаны тоже), но основные устои неизбежно должны были поменяться, другого пути у нас не было.

Елена Леонтьева

Н.М.: И для написания книги вы выбрали свой родной язык – русский, хотя вы прекрасно владеете и литовским, и английским. Поднять пласт родного языка было, вероятно, непросто?

Е.Л.: Да, и поднять из глубин памяти пласты русского языка, и овладеть русской клавиатурой, – потому что я фактически работала на английском и литовском. Но это воскрешение в самой себе бабушкиного, маминого языка, всех рассказанных ими сказок, всей русской литературы давало мне настоящую радость. И поскольку это родной язык, я могла с ним играть, вступать в личные отношения. На любом другом языке, думаю, я была бы намного более ограничена.

Н.М.: Вы написали большую книгу. Хотя вы человек очень организованный, процесс не доставлял вам неудобств? Это ведь не то же самое, что написать доклад, статью?

Е.Л.: Это была и потребность, и мучение. Все, кто видел вблизи эти мучения, наверное, думали, что это никогда не кончится. Но каким-то чудом (я иначе не могу это назвать) все завершилось, хотя были и тупиковые моменты – героев много, нитей, геополитических событий много, тема власти, средневековый двор и современные премьеры, дирижеры – все это сложно было связать.

А кроме того, в 2015 году я начала руководить междисциплинарным исследованием того самого феномена недостаточности, ограниченности, у меня работало 20 исследователей из разных сфер, – и это поставило мой роман в плане очередности на последнее место. Но когда мы окончили исследование, у меня хватило сил вернуться к роману – благодаря системным навыкам программиста восстановить все эпизоды, кое-то переставить. И в какой-то момент я поняла – книга состоится... Хотя я в это верила всегда, иначе бы ее забросила.

Н.М.: Вам, известному экономисту, не страшно выходить с прозой? Вы не боитесь, что провалитесь как литератор?

Е.Л.: Мне, честно говоря, все равно. Нет ожидания восторгов, нет страха критики. Я понимаю, что это – одна из великого множества книг. Главное, чтобы она нашла своего читателя. Того, кто мучился такими же вопросами, кому надо было найти ответ – за кого я, может быть, отстояла вахту в 20 лет. Это был большой духовный и интеллектуальный процесс, и, я думаю, кому-то это надо.

Сейчас так получилось, что мне перед самым карантином надо было вернуться (в Институт свободного рынка, – Н.М.), наступило очередное тяжкое время… Институт ведь существует не сам по себе, он существует для людей, для Литвы, для свободы, чтобы человек нашел путь к своему освобождению. И мы сейчас занимаемся такими вопросами, в которых мы являемся пионерами в мировом масштабе. Это те исследования, о которых мы говорили. Они дают ключи к некоторым событиям в судьбах всего человечества – ведь это наше стремление к полному комфорту, к бессмертию завтра, если не завтра, так послезавтра. Все это говорит о том, что мы еще не познакомились с этим третьим элементом, который и есть наша движущая сила, потенция, – и мы должны постоянно быть с ним в определенных отношениях, не дать ему пропасть. Стремиться к совершенству – но никогда его не достичь, стремиться к полноте – но жить в ограничениях. Понять и принять это, в том числе и давящий на современного человека недостаток времени. Наши исследования и тут дают прекрасные ключи к пониманию человеческой сущности – как наши поступки связаны с ограниченностью времени, нашей смертностью… Ну, как об этом можно не писать?!

Книгу «Базарная площадь, или История двух Жанн» переводят на литовский, а автор – Елена Леонтьева – рассчитывает на французский перевод; ей по-прежнему хочется писать, есть идеи, планы, но надо седлать коней, идти в поход или браться за кисть маляра, красить, делать добро людям – и уходить на новые объекты.

Вы уже поняли? Именно так Елена Леонтьева и идет по жизни – всегда вперед, всегда ради благой цели, к новому, недостижимому, к линии горизонта. Хотя он и не достижим.