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2021.07.05 15:32

А. Билотайте: Новый палаточный городок для мигрантов появится на этой неделе

Игнас Ячаускас, BNS2021.07.05 15:32
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что новый палаточный городок для мигрантов, незаконно пересекших границу, появится ранее, чем через неделю.

"Он должен быть раньше (чем через неделю - BNS), сейчас еще уточняется место, (его) выбирают по определенным критериям, связанным с водой, электричеством, чтобы было проще. Но мы точно не думаем о каких-то очень комфортных условиях", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

Министр сказала, что не может назвать точное место городка и число будущих мест в новых палатках, утверждая, что "наши соседи из недружественной страны слушают и на основании этого, возможно, тоже вырабатывают свою стратегию".

По ее словам, городок будет расположен вдали от жилых территорий, в палатках будут гарантированы "базовые жизненные потребности", министерство также осуществляет госзакупки по модульным домам.

Нелегальная миграция на границе с Беларусью резко возросла в последние месяцы, а в последние дни пограничники фиксируют более чем по сто незаконных пересечений границы в сутки.

В этом году в Литву незаконно попало уже более 1 200 мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока.

Литовские должностные лица говорят, что рост нелегальной миграции - это атака белорусского режима, который мстит Литве.

Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Agnė Bilotaitė
# Литва
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