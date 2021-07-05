А. Билотайте: Новый палаточный городок для мигрантов появится на этой неделе

Литовский министр внутренних дел Агне Билотайте говорит, что новый палаточный городок для мигрантов, незаконно пересекших границу, появится ранее, чем через неделю.

"Он должен быть раньше (чем через неделю - BNS), сейчас еще уточняется место, (его) выбирают по определенным критериям, связанным с водой, электричеством, чтобы было проще. Но мы точно не думаем о каких-то очень комфортных условиях", - сказала А. Билотайте на пресс-конференции в понедельник.

Министр сказала, что не может назвать точное место городка и число будущих мест в новых палатках, утверждая, что "наши соседи из недружественной страны слушают и на основании этого, возможно, тоже вырабатывают свою стратегию".

По ее словам, городок будет расположен вдали от жилых территорий, в палатках будут гарантированы "базовые жизненные потребности", министерство также осуществляет госзакупки по модульным домам.

Нелегальная миграция на границе с Беларусью резко возросла в последние месяцы, а в последние дни пограничники фиксируют более чем по сто незаконных пересечений границы в сутки.

В этом году в Литву незаконно попало уже более 1 200 мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока.

Литовские должностные лица говорят, что рост нелегальной миграции - это атака белорусского режима, который мстит Литве.