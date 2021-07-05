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2021.07.05 15:42

Р. Шимашюс говорит, что для решения проблемы нелегальной миграции необходима стена

Игнас Ячаускас, BNS2021.07.05 15:42
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что для решения резко обострившейся проблемы нелегальной миграции необходима стена или другие преграды.

Он призвал "направить международному сообществу и потенциальным мигрантам" месседж, что Литва не та страна, которая "будет держать открытыми ворота" для иностранцев, желающих попасть в Западную Европу.

"Очевидно, что сосед ведет гибридную войну, и очень хотелось бы, чтобы у Литвы был четкий ответ на это. Собрать мигрантов у границы или где-то в другом месте, привезти их и дать им ночлег - это то, что нужно делать из гуманитарных побуждений. Но этого недостаточно - нужна или стена, или живой щит, или другие средства, способные обеспечить, чтобы их (мигрантов - ред.) было меньше. Потому что сейчас у нас проблема с сотнями (мигрантов - ред.), может появиться и проблема с тысячами, если она не будет решаться по существу", - сказал мэр.

Он также подчеркнул, что самоуправление оценивает возможность солидарного принятия и организации ночлега для беженцев в своих помещениях на срок до десяти дней, и что список помещений будет готов к среде.

"Я не такой оптимист по поводу десяти дней, думаю, это может перерасти в куда более длительное время. Но в любом случае (...) мы предложим свои средства, чтобы можно было предоставить временное, изолированное убежище. Комфортные условия пообещать точно не могу (...). Это будут большие помещения, но не гостиница или нечто подобное", - сказал он.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в этом году на границе с Беларусью уже задержано более 1,2 тыс. мигрантов. В пятницу правительство объявило в связи с этим экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акций белорусского режима против Литвы.

Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
Remigijus Šimašius
# Литва
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