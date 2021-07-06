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2021.07.06 08:00

Вильнюсец, потерявший отца во время январских событий, хочет судиться с М. Горбачевым

BNS2021.07.06 08:00
Michailas Gorbačiovas
Michailas Gorbačiovas / AP nuotr.

Житель Вильнюса Робертас Повилайтис, лишившийся отца во время событий 13 января 1991 года, намерен судиться с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым в связи с нанесенным ущербом.

Гражданский иск планируется подать в литовский суд осенью этого года.

"М. Горбачев не фигурирует в уголовном деле (по которому уже объявлен приговор - BNS), в отношении него ведомства не осуществляли никакого преследования, его роль и мера ответственности не оценены", – сказал BNS Р. Повилайтис.

Он считает, что в уголовном деле о событиях 13 января, по которому уже объявлен приговор 67 лицам, остались без оценки роль и ответственность советского президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами М. Горбачева, поэтому Р. Повилайтис планирует поднять вопрос об ответственности в ходе гражданского процесса.

"Поскольку Генпрокуратура Литовской Республики отказалась возбуждать вопрос об ответственности М. Горбачева в рамках уголовных процессов, я как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности М. Горбачева за убийства 13 января в гражданском процессе, и подать на него гражданский иск. Многие годы я пытался убедить прокуроров в том, что они должны провести досудебное расследование халатного исполнения верховным главнокомандующим своих обязанностей. Поскольку прокуроры категорически отказывались начинать и проводить досудебное расследование, остается последнее средство – поднимать вопрос об ответственности в личном качестве. Подачу гражданского иска я считаю последней возможностью выяснить ответственность М. Горбачева", – сказал BNS Р. Повилайтис.

"Лица более низкого ранга привлечены к ответственности, а в отношении верховного главнокомандующего – никаких обвинений, это какое-то недоразумение", – добавил сын погибшего.

Р. Повилайтис не назвал суммы иска, он считает, что это не существенно. Кроме того, он сомневается в том, что ущерб удастся взыскать.

Отец трех детей Аполинарас Юозас Повилайтис был застрелен в ночь 13-ого января 1991 года у Вильнюсской телебашни. Он погиб в возрасте 53 лет.

В тот момент Р. Повилайтису было 14 лет.

Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai / Vilius Kairys

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, больше тысячи безоружных людей пострадало.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

Michailas Gorbačiovas
Sausio 13-osios įvykiai
Michailas Gorbačiovas
Michailas Gorbačiovas
1 / 2AP nuotr.
Sausio 13-osios įvykiai
Sausio 13-osios įvykiai
2 / 2Vilius Kairys
Michailas Gorbačiovas
Sausio 13-osios įvykiai
# Литва
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