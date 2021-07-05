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2021.07.05 10:35

За воскресенье и утро понедельника в Литве задержано 134 нелегальных мигранта

Игнас Ячаускас, BNS2021.07.05 10:35
Migrantai
Migrantai / VSAT nuotr.

В воскресенье и в понедельник утром литовские пограничники задержали 134 нелегальных мигранта, попавших в страну из Беларуси.

Как сообщила в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), в целом в этом году на литовско-белорусской границе были задержаны 1 232 нелегальных мигранта, а минувшая неделя была рекордной по их количеству.

По данным СОГГЛ, четвертые сутки подряд нелегалы пытаются попасть в Литву, выбирая пути через территорию Друскининкского самоуправления.

Из 134 мигрантов, задержанных в воскресенье и в понедельник утром, 34 попались пограничникам в Варенском, Игналинском, Вильнюсском, Швенченском районах. Оставшиеся 100 мигрантов были остановлены в Друскининкском самоуправлении.

По предварительным данным, за последние четверо суток, только сотрудники Друскининской заставы задержали 416 незаконных мигрантов.

СОГГЛ отмечает, что поскольку в стране объявлена экстремальная ситуация, кроме застав, мигрантов развозят и в помещения, предоставленные приграничными самоуправлениями. Продолжается согласование их расселения. У мигрантов будут взяты тесты на COVID-19, а до получения результатов тестов эти лица находятся в изоляции.

О попросивших убежища информирован департамент миграции, который рассматривает подобные просьбы.

В этом году в Литву пытались попасть 1 232 незаконных мигранта. Эта цифра почти в 15 раз больше, чем за весь 2020 год, когда был задержан 81 такой иностранец.

В связи с сильно выросшим потоком нелегальных мигрантов правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Литовские должностные лица утверждают, что это организованная акция белорусского режима против Литвы.

Migrantai
Migrantai
1 / 1VSAT nuotr.
Migrantai
# Литва
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