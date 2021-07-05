Ты - мне, я - тебе: как пандемия сблизила хозяев с домашними животными

Домашние животные оказали нам, людям, неоценимую услугу во время пандемии. Результаты сразу нескольких исследований неоспоримо свидетельствуют о том, что они помогли нам справиться со стрессом и побороть чувство одиночества.

Но ведь и мы каким-то образом повлияли на своих питомцев?

Как выяснила группа исследователей из университетов Йорка и Линкольна, - и тут кошатники согласно покивают головами, а собачники недоверчиво нахмурятся, - за время локдауна кошки стали более любвеобильными по отношению к своим хозяевам.

Ученые разработали опросник для владельцев самых разных домашних животных, от лошадей и рептилий, до птичек и рыбок, и, конечно, не обошли вниманием хозяев собак и кошек, чтобы выяснить, как на них, животных, повлияла пандемия.

Из пяти с лишним тысяч человек, приславших ответы, свыше 65% отметили изменения в поведении своих питомцев во время первого локдауна в 2020 году.

Участникам опроса предлагалось рассказать о своих домашних животных, об отношениях с ними и о своем собственном психологическом состоянии.

В целом многие хозяева отметили, что отношения с питомцами улучшились, исключение составили лишь владельцы собак, обратившие внимание на перемены к худшему.

"Моя собака стала все время что-то требовать от меня и воет, когда я выхожу из дома, даже если я при этом нахожусь в саду и она видит меня, - написал один из участников опроса. - Не могу представить, что с ней будет, когда мне придется выйти на работу".

Около 10% владельцев собак, кошек и лошадей обратили внимание на то, что изменения нервируют их питомцев, при этом 30% сказали, что животные стали чувствовать себя более вольготно и расслабленно, а еще 15% и вовсе обнаружили прилив сил и энергии. И около трети всех опрошенных, в основном владельцы кошек и собак, сказали, что их любимцы стали ходить за ними по пятам.

Одна из главных проблем, которую отметили собачники, заключалась в изменении режима прогулок и общения.

"Моей собаке не хватает общения, она не понимает, что происходит, - пишет один из респондентов, - лабрадоры - общительные собаки, и мой пес не может взять в толк, почему все раньше стремились его погладить, а теперь переходят на другую сторону дороги".

Кому-то (кто плохо знаком с психологией этих животных) это может показаться странным, но кошки тоже жаждут общения.

"Мой кот - зарегистрированный терапевт, - жалуется другой респондент, - и нам очень не хватает регулярных визитов к нашим фанатам (прямо так и написано). Ждем не дождемся, когда снова сможем навещать их: он очень скучает по обожанию с их стороны".

Любопытно, что хозяева, у которых и до локдауна наблюдались психологические проблемы, реже отмечали перемены, которые произошли с их питомцами, нежели те люди, у которых проблемы стали возникать именно во время пандемии.

Исследователи подозревают, что повышенное чувство привязанности, отмеченное у 35,9% кошек их владельцами, может быть результатом изменения поведения самих хозяев, которые во время карантна чаще шли на физический контакт и проявляли к животным особое внимание. Это, в свою очередь, могло подтолкнуть кошек к тому, чтобы активнее выпрашивать вкусняшки и выбивать для себя иные привилегии.

Один из авторов исследования (его результаты опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health), Эмили Шусмит из университета Йорка признает, что у опросника был ряд недостатков, в частности, на ответы людей могло влиять их психологическое состояние на тот момент, поэтому они могли быть не совсем объективными. К тому же в подавляющем большинстве респондентами оказались женщины, что может не совсем верно отражать общий настрой населения.

И тем не менее результаты исследования свидетельствуют о том, что изменение наших привычек сильно влияет на домашних питомцев, с которыми мы делим кров, и демонстрируют, что они готовы оценить то повышенное внимание, которое мы им уделяем.

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