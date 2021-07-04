Литовцы предпочитают отдыхать в Латвии из-за более низких цен и большего простора

Все, кто в последнее время побывал в Латвии, утверждают, что литовская речь слышна там чаще, чем латышская. И действительно, литовцы массово приезжают в Латвию, где их радуют не только курорты, но и более низкие цены. Об этом рассказывает сотрудник Радио LRT в Латвии Роландас Жальнерюс.

По его словам, литовских туристов в Латвии было много всегда, а не только летом. Даже среди тех, кто встречает в Риге Новый год – 30 процентов литовцев.

«На взморье, действительно, говорят в основном по-литовски, потому что у самих латышей много усадеб у моря и они не ездят на курорты. Как в центре Риги, так и в красивых местах полно автомобилей с литовскими номерами», - уверяет Р. Жальнерюс.

Многие посетители литовского взморья отмечают высокие цены. Латвийское взморье – гораздо больше по размеру, Юрмала простирается на 90 километров, поэтому здесь много разных небольших курортных городков, что делает цены немного ниже, особенно по сравнению, например, с Швянтойи.

«Литовцы рады возможности сэкономить, проводить время с меньшими затратами и с большей свободой, потому что взморье тут – намного просторнее», - говорит он.

Ryga, Latvija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Пандемическая ситуация в Латвии также немного лучше, чем в Литве, поэтому люди здесь чувствуют себя более расслабленно, ходят на мероприятия, много иностранных туристов. Конечно, при поездке из Литвы вам понадобится справка о вакцинации или тест на COVID-19. Но по прибытии в Латвию находиться в карантине не потребуется.

Подробности – в передаче «Доброе утро, Литва» («Labas rytas, Lietuva») от 1 июля.