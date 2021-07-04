Электросамокаты: удобное средство передвижения или опасность для жизни?

Электрические самокаты в последние годы стали неотъемлемой чертой многих европейских городов. На них вам предлагают прокатиться по променадам Ниццы и Ларнаки, их можно взять в прокат в Лондоне, Париже и многих других столичных городах, наконец, многие сами покупают такие самокаты: кто для развлечения, а кто и для поездок на работу.

В чем прелесть этих машинок? Они легки в обращении и обслуживании, относительно безопасны (при соблюдении правил дорожного двидения, нужной экипировке и наличии здравого смысла у водителя), их не нужно парковать (и платить за это огромные деньги), поскольку, как правило, их можно сложить и взять с собой в автобус или метро, заряда батареи хватает примерно на 30 километров, чего вполне достаточно на день езды, и к тому же они не загрязняют окружающую среду, что сегодня как никогда важно.

Казалось бы, к чему тут придраться?

Во Франции запрещено бросать скутеры где попало, но их бросают, в том числе и в каналы / фото GERARD JULIEN/AFP VIA GETTY IMAGES

За что критикуют электросамокаты?

Придраться всегда есть к чему. Критики электросамокатов скажут вам, что в процессе их производства в атмосферу выбрасывается много вредных веществ, а в случае с арендой самокатов их нужно периодически перемещать с одних стоянок на другие, а это делается на машинах, которые тоже загрязняют атмосферу. К тому же пользователи взятых в прокат самокатов часто бездумно бросают их где попало, что создает лишние проблемы для городов.

Да и с безопасностью этих скутеров не все так просто. Только в Германии за прошлый год полиция зарегистрировала свыше двух тысяч происшествий с электросамокатами, в результате которых были ранены и даже погибли люди.

Смертельные случаи с электросамокатами были и в Брюсселе, Стокгольме и Лондоне.

Не пугайтесь, это лишь манекен, но вот что может случиться с водителем скутера при несоблюдении правил дорожного движения / фото GETTY IMAGES

Первый известный случай гибели человека при наезде электросамоката был зарегистрирован в Барселоне - там в 2019 году погибла 92-летняя женщина. В том же году в Швеции прямо на велосипедной дорожке попал в аварию и погиб молодой человек. Ну и самый громкий недавний случай произошел в Париже, где двое самокатчиков насмерть сбили женщину, мирно беседовавшую с друзьями на берегу Сены, и скрылись с места происшествия. Их нашли только через 10 дней, и водителю самоката уже предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Критика в адрес электросамокатов привела к тому, что каждая европейская страна стала в срочном порядке принимать собственные правила и законы, регулирующие этот вид транспорта, чтобы попытаться одновременно использовать все его преимущества и успокоить недовольных, заявляющих, что новые технологии не оправдывают возложенных на них надежд.

Какие правила действуют в разных странах?

Так и получилось, что в разных странах Европы действуют разные скоростные лимиты, есть свои разрешенные и запрещенные места использования электросамокатов, варьируются требования к возрасту водителей и их экипировке.

К примеру, в Германии по закону о легких средствах передвижения на электрической тяге от 2019 года электросамокаты разрешается использовать на общественных дорогах, но ехать можно со скоростью не более 20 км/ч, мощность двигателя не должна превышать 500 ватт, а водителю должно быть не меньше 14 лет.

Швеция и Дания из соображений безопасности также установили скоростной лимит в 20 км/ч.

В Италии подросткам разрешили гонять на скорости 25 км/ч, но только в шлемах / фото GETTY IMAGES

Схожие правила были введены в 2019 году и во Франции, только там еще запрещается оставлять скутеры на тротуарах - за это грозит штраф в 135 евро, к тому же по закону предел скорости электросамокатов составляет 25 км/ч, но ездить на них быстрее 20 км/ч все равно нельзя, а в особо оживленных районах города скорость и вовсе ограничена до 8 км/ч.

В Италии в 2020 году постановили, что гонять на самокатах можно со скоростью под 25 км/ч, зато там, где много пешеходов, лимит снижен до 6 км/ч. К тому же ношение шлемов там считается обязательным до 18 лет, а управлять самокатом можно с 14 лет.

В целом по Европе действует скоростной лимит в 25 км/ч, распространяющийся на все типы легких средств передвижения, под которые подпадают и скутеры.

Рассекать по Лондону на собственном электросамокате запрещено - можно нарваться на штраф / фото DAVE RUSHEN/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAG

Что касается Великобритании, то здесь, как всегда, подход к проблеме стал многоплановым.

С одной стороны, частным владельцам электросамокатов по закону о дорожном транспорте от 1988 года запрещено пользоваться общественными дорогами, в том числе и велосипедными, поскольку электросамокаты подпадают под общее определение средства передвижения с мотором (хотя это правило повсеместно нарушается, и полиция по большей части закрывает на это глаза). С другой стороны, в начале года власти начали консультации с целью узаконить использование на общественных дорогах электросамокатов, но почему-то только арендованных. В Лондоне с 7 июня уже проводится тестирование на дорогах самокатов, арендованных в компаниях Dott, Lime и TIER.

Еще в июле 2020 года европейская ассоциация городских огранизаций EUROCITIES привлекла внимание к сильному разбросу правил, регулирующих электросамокаты в странах ЕС, и призвала выработать свод единых законов.

В свою очередь, представители фирм-производителей и арендаторов электросамокатов в феврале этого года создали собственную ассоциацию "Micro-Mobility for Europe" (MMfE), призванную отстаивать их интересы в Брюсселе.

В MMfE полагают, что электрические скутеры еще сыграют свою важную роль в разгрузке европейских центров от вечных пробок и решат проблему недостающих парковок.

К тому же ассоциация надеется, что в ближайшиее время Европейская комиссия в Брюсселе займется новой классификацией микротранспорта в свете пересмотра стандартов всех легких транспортных средств на электрической тяге, что помогло бы консолидировать европейское законодательство в этой области.

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