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2021.07.03 11:01

В Литве подтверждено 35 новых случаев коронавируса, скончались 2 человека

LRT.lt, BNS2021.07.03 11:01
Karantinas Trakuose
Karantinas Trakuose / D. Umbraso/LRT nuotr.

В Литве за минувшие сутки подтверждено 35 новых случаев коронавируса. По данным департамента статистики, от COVID-19 умерли 2 человека.

Оба человека, умершие от COVID-19 в минувшие сутки, были старше 80 лет.

Всего в Литве с начала пандемии от COVID-19 скончались 4 389 человек. Прямо или косвенно с этим инфекционным заболеванием связано 8 928 смертей.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве заболели 278 863 человека, 553 из которых по-прежнему больны.

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным департамента статистики, уровень заболеваемости за последние 14 дней составил 19 случаев на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 0,4 процента.

В литовских больницах в настоящее время проходят лечение 96 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщил в субботу департамент статистики Литвы.

По сравнению с предыдущим днем это количество уменьшилось на 27 человек.

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje / D. Umbraso/LRT nuotr.

В отношении 71 пациента проводится кислородная терапия, 16 пациентам проводится искусственная вентиляция легких.

За сутки с диагнозом COVID-19 госпитализировано 13 человек.

За минувшие сутки первой дозой вакцины в Литве привиты 4 766 человек, второй дозой – 14 594 человек.

Karantinas Trakuose
Karantinas Vilniuje
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje
Karantinas Trakuose
Karantinas Trakuose
1 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje
3 / 3D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas Trakuose
Karantinas Vilniuje
Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje
# Литва
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