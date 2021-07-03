Новости

2021.07.03 13:40

В американских паспортах появятся "гендер X" и право указывать пол по своему выбору

BBC News
BBC News Русская служба2021.07.03 13:40
Объявление Блинкена означает исполнение предвыборного обещания Байдена
Объявление Блинкена означает исполнение предвыборного обещания Байдена / фото GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении в скором будущем третьего гендера "X" в американских паспортах и о праве самостоятельно выбирать любой из трех гендеров в документе. По его словам, этот шаг гарантирует равные права для ЛГБТ-сообщества.

До сих пор для того, чтобы указать в паспорте пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, американцам требовался сертификат от врача.

"В соответствии с курсом администрации [Байдена] на восстановление сотрудничества с союзниками и партнерами, [Государственный] департамент предпринимает этот шаг после длительных консультаций с придерживающимися схожих взглядов правительствами, которые внесли схожие изменения", - написал Блинкен.

Он не пояснил, о каких странах идет речь. Третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.

Этим шагом администрация президента США выполнила предвыборное обещание президента Джо Байдена.

Уже в ближайшее время американцы смогут выбирать между мужским и женским полом в паспорте на свое усмотрение.

Гендер "X" для небинарных, интерсекс- и трансгендеров появится позже. Блинкен пояснил, что введение его в системы потребует нескольких лет.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) приветствовала решение Госдепартамента и напомнила, что до 1970-х годов в американских паспортах не требовалось указывать пол или гендер.

Представители ЛГБТ-сообщества приветствовали решение администрации
Представители ЛГБТ-сообщества приветствовали решение администрации / фото GETTY IMAGES

Кроме того, на прошлой неделе Байден назначил спецпосланника по продвижению прав ЛГБТ-сообществ по всему миру. Федеральное правительство также взяло на себя оплату операций по смене пола для служивших в вооруженных силах трансгендеров.

Ранее власти штата Нью-Йорк ввели третий гендер в водительских правах и свидетельствах о рождении, и теперь жители штата смогут выбирать между женским, мужским и гендером X. Такая опция уже есть в двух десятках американских штатов.

Кроме тогда, введенный в Нью-Йорке закон позволяет в свидетельстве о рождении писать "родители" вместо традиционных "отца" и "матери".

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Объявление Блинкена означает исполнение предвыборного обещания Байдена
Представители ЛГБТ-сообщества приветствовали решение администрации
BBC News
Объявление Блинкена означает исполнение предвыборного обещания Байдена
Объявление Блинкена означает исполнение предвыборного обещания Байдена
1 / 2фото GETTY IMAGES
Представители ЛГБТ-сообщества приветствовали решение администрации
Представители ЛГБТ-сообщества приветствовали решение администрации
2 / 2фото GETTY IMAGES
Объявление Блинкена означает исполнение предвыборного обещания Байдена
Представители ЛГБТ-сообщества приветствовали решение администрации
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