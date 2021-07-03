Le Figaro: Как Владимир Путин расширяет свою сеть "агентов влияния" в Европе

"Ожидается, что после бывших канцлеров Германии и Австрии теперь Франсуа Фийон войдет в совет директоров российской нефтяной компании", - пишет Le Figaro.

"Это первая крупная французская рыба, которую ловит в свои сети Владимир Путин. Франсуа Фийон, бывший премьер-министр Франции, выдвинут в состав совета директоров "Зарубежнефти", нефтяной группы, полностью принадлежащей российскому государству. О таком предложении говорится в распоряжении кабинета министров России за подписью премьер-министра Михаила Мишустина", - отмечает автор статьи Изабель Лассер.

"До этого Кремль, стремившийся купить политическое влияние, ловил рыбу в основном в австрийских и немецких водах. Страной, которая поставляет наибольшее количество бывших высокопоставленных чиновников в российские экономические и политические проекты, является Австрия. Вольфганг Шюссель, бывший канцлер (2000-2007) и консерватор, вошел в совет директоров крупнейшей российской нефтяной группы "Лукойл" в 2019 году. Альфред Гузенбауэр, бывший канцлер (2007-2008) и социал-демократ, является членом "Диалога цивилизаций", организации, основанной близким другом Владимира Путина, бывшим офицером КГБ Владимиром Якуниным, с тем, чтобы продвигать интересы российской внешней политики в Европе. (...) Наконец, бывший министр иностранных дел (2017-2019) Карин Кнайсль, пригласившая Владимира Путина станцевать вальс на ее свадьбе с бизнесменом в 2018 году, вошла в состав совета директоров нефтяного гиганта "Роснефть", - указывает автор статьи.

Почему Австрия? "Несомненно, потому, что это нейтральная страна, не являющаяся членом НАТО, с высокоразвитым банковским и энергетическим секторами и обладающая определенной терпимостью по отношению к авторитарным режимам", - объясняет Антон Шеховцов, директор Center for Democratic Integrity в Вене и автор книги "Россия и западные крайне правые. Черное танго". Он добавляет: "Для австрийцев внешняя политика не очень важна. Они готовы сотрудничать со всеми, если это в их интересах, особенно с Китаем и Россией. Особенно, если об этом попросит Германия, с которой они разделяют ту же политическую линию по отношению к России ...".

"Ввиду того, что в России Германия считается одной из главных путеводных нитей политического и экономического влияния Москвы, именно здесь Кремль сделал свой самый большой улов. Так, бывший канцлер и социал-демократ Герхард Шрёдер состоит в наблюдательном совете "Северного потока" с 2005 года и стал председателем совета директоров "Роснефти" с 2017 года. Именно здесь он нанял и поместил на должность исполнительного директора оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и в совет директоров "Роснефти" бывшего агента Штази Маттиаса Варнига, который стал другом Владимира Путина еще тогда, когда он был офицером КГБ в Дрездене. Эти два человека сами по себе символизируют личные связи между Германией и Россией", - рассуждает Лассер.

(...) "Нанимая отставных деятелей с громкими именами в европейской политике, Владимир Путин укрепляет престиж крупных российских государственных компаний. Но, прежде всего, он покупает политические сети и влияние, которое бывшие чиновники все еще имеют в своей стране. Отчасти под влиянием Герхарда Шрёдера и Маттиаса Варнига немецкие бизнесмены выступили против санкций, введенных в отношении России", - говорится в публикации.

"С Европой Москва предпочитает вести переговоры о цене влияния и контактов отдельной личности, а не делать ставку на готовность политиков к диалогу, которая рассматривается как признак слабости. Россия считает, что более эффективно покупать влияние отдельных лиц, чем вести диалог с Европой, у которой нет амбиций занять доминирующее положение в мире", - комментирует Антон Шеховцов.

"Сегодня новым является то, что Кремль стал нанимать таких политиков, которых в их странах считают несильными, таких как бывший австрийский министр Карин Кнайсль, у которой нет ни сетей, ни влияния, - пишет Le Figaro. "Месседж Кремля ясен: вы можете присоединяться к нам даже без сетей. Не нужно быть известным, достаточно просто благосклонно относиться к России, например, ратовать за отмену санкций", - анализирует автор "Черного танго".

InoPressa