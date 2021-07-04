Le Figaro: Коммунистический Китай Си Цзиньпина стремится к мировому господству

"Красный принц" превозносит "возрождение великого народа" и устремляется к третьему сроку", - пишет корреспондент Le Figaro в Китае Себастьян Фалетти.

"1 июля в ходе грандиозного празднования столетия коммунистической партии Китая (КПК) всемогущий генеральный секретарь провозгласил националистическую линию. "Времена, когда китайский народ можно было растоптать, когда он страдал и угнетался, навсегда прошли", - сказал Си Цзиньпин. И отправил "послание миру" под бурные аплодисменты: "Китайский народ восстал", и он будет сопротивляться любой "гегемонии", предупредил лидер в разгар стратегического противостояния с Соединенными Штатами".

(...) "Три десятилетия спустя после смерти коммунизма, -пишет Le Figaro, - самый авторитарный лидер со времен Мао заявил всему миру о его возрождении во всем блеске напористого национализма и бросил вызов парализованным либеральным демократиям. "Сила партии показывает, что марксизм работает!" - сказал Си перед камерами.

(...) "Партия одержима историей, как и любое марксистско-ленинское формирование. Это столетие - священный момент, цель которого - узаконить ее власть, продемонстрировав в качестве исторического доказательства, что путь, который она избрала, является правильным. Речь идет о поворотном моменте, проецирующем партию в новый век", - считает Рана Миттер, профессор Оксфордского университета.

(...) "Любая попытка вбить клин между партией и китайским народом обречена на провал", - предупредил лидер, претендующий на вечный мандат "сына неба" и попирающий любые призывы к демократической альтернативе. (...) "Си превратил коммунистическую партию в ультранационалистическое правое формирование", - полагает У Цян, независимый политолог, уволенный из Университета Цинхуа в Пекине за свои критические высказывания.

"Это празднование стало кульминацией интенсивной многомесячной пропагандистской кампании, вызвавшей гордость у многих китайцев, которые почти час в прямом эфире смотрели выступление своего лидера. Узнать сердечные устремления в авторитарной системе, лишенной выборов, где вся информация и опросы жестко контролируются правительством, является сложной задачей, но многие подсказки указывают на реальную приверженность всей этой страны, где пропаганда начинается уже в детском саду", - комментирует Фалетти.

"В системе мгновенного обмена сообщениями Weibo хэштег # 100лет был просмотрен 5,3 млрд раз и вызвал более 23 млн комментариев в течение нескольких минут после окончания выступления. "Я чуть не проехал свою станцию метро, потому что смотрел прямую трансляцию на своем телефоне!" - восклицает один пользователь интернета. "Все смотрят, я слишком взволнован", - воодушевленно пишет другой. Различные компании вызвали своих сотрудников в офис пораньше, чтобы вместе послушать Си Дада (Дядю Си) в тот момент, когда партия берет их в свои руки", - пишет Le Figaro.

(...) "Многие китайцы не обязательно верят пропаганде, но они ее принимают", - считает Бяо Сян, антрополог из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Берлине. С тех пор, как Си пришел к власти в 2013 году, несколько несогласных голосов были безжалостно заглушены, что положило конец всякому инакомыслию, даже внутри партии", - говорится в публикации.

"За границей националистическая риторика Си, наряду с его неумолимым захватом власти в Гонконге и Синьцзяне, наоборот ускоряет неприятие Китая, особенно в развитых странах, увеличивая риск изоляции. По данным нового опроса Исследовательского центра Pew, имидж страны переживает историческое ухудшение: в США, Канаде, Азиатско-Тихоокеанском регионе почти три четверти жителей негативно относятся к азиатскому гиганту и 66% во Франции", - сообщает автор статьи.

"Призрак международной изоляции отметается пекинскими стратегами, которые считают, что Запад переживает безнадежный упадок, и делают ставку на страны Юга. "Партия хочет приурочить свое столетие к великому сдвигу мира в сторону Азии", - анализирует Миттер. Режим убежден, что ветер истории дует в его паруса, и продвигает свои пешки, подтверждая свою решимость завершить "воссоединение" Тайваня с материком и рискуя новой опасной эскалацией отношений с Вашингтоном", - указывает журналист.

"Напористый "патриотический" рывок направлен на то, чтобы укрепить внутреннюю популярность "красного принца", дабы лучше узаконить его контроль над режимом. Захватывающее празднование столетия КПК служит грандиозным трамплином для продвижения Си к третьему сроку и, в конечном итоге, к пожизненному правлению за год до следующего партийного съезда, намеченного на 2022 год", - продолжает он.

(...) "Си прилагает все усилия, чтобы расставить своих союзников и убрать агентов дестабилизации. Он уже обеспечил себе контроль на 2022 год", - считает Алекс Пайет, основатель консалтинговой фирмы Cercius. В обстановке, чреватой экономическими, демографическими и геополитическими проблемами, происходящая за закрытой дверью внутренняя борьба режима, неотступно преследуемого мыслью о падении СССР, ускользает от внешнего мира и большинства китайцев. Создается впечатление, что на площади Тяньаньмэнь воцарился такой порядок, какого никогда не было с тех пор, как танки подавили демократическое восстание в 1989 году, в год падения Берлинской стены", - резюмирует Себастьян Фалетти.

InoPressa