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2021.07.03 08:10

В России мэра города нашли мёртвым

Радио «Cвобода»2021.07.03 08:10
Мэр Коломны Денис Лебедев
Мэр Коломны Денис Лебедев / Wikipedia

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после обнаружения тела мэра Коломны Дениса Лебедева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника управления ведомства по Московской области Ольгу Врадий.

Мэр Коломны Денис Лебедев был найден мертвым в своей квартире в пятницу, 2 июля. Об этом сообщили РИА "Новости" и ТАСС со ссылкой на источники. Собеседник РБК в подмосковном управлении МВД подтвердил эту информацию.

По предварительной информации, Лебедев совершил самоубийство. Ему было 46 лет.

Телеграм-канал Life утверждает, что Лебедев погиб от огнестрельного ранения после "участившихся бытовых конфликтов". ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных сообщает, что Лебедев в течение нескольких последних дней много выпивал.

О том, что он умер, полиции по телефону сообщил человек, которого сейчас ищут, пишет Mash.

Денис Лебедев стал мэром Коломны в октябре 2016 года. Ранее он работал в частных охранных структурах. В 2011 году он был избран депутатом Московской областной думы от "Справедливой России", затем работал главой городского округа Озёры в Московской области.

Радио Свобода

Мэр Коломны Денис Лебедев
Мэр Коломны Денис Лебедев
1 / 1Wikipedia
Мэр Коломны Денис Лебедев
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