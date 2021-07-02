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2021.07.02 19:34

Урсула фон дер Ляйен: ЕК утвердила План восстановления экономики Литвы

BNS2021.07.02 19:34
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Еврокомиссия утвердила План восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности, финансируемый за счет европейских средств, сообщила находящаяся в пятницу в Вильнюсе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"ЕК дала зеленый свет Плану восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности", – сказала глава ЕК в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом и премьер-министром Литвы Гитанасом Науседой и Ингридой Шимоните.

По словам руководителя ЕК, несомненно этот план поднимет экономику Литвы, которая станет более "новаторской, экологической, прозрачной и цифровой".

И. Шимоните сказала, что "сегодня мы смотрим на определенный очень важный этап процесса". По ее словам, план является важным источником, но не единственным, он будет действовать наряду с национальными фондами и прочей помощью ЕС.

"Эти средства мы планируем в более широком контексте, согласуя с прочими финансовыми источниками, добиваясь максимальной выгоды и максимальной добавочной стоимости", – заявила премьер на пресс-конференции.

Президент Гитанас Науседа выразил надежду на то, что визит У. фон дер Ляйне в Литву станет поводом для старта реализации плана.

"Надеюсь, что ваш визит станет прекрасным поводом стартовать с реализацией Плана восстановления экономики и повышения ее резистентности. (...) Это должно реализовать идею "зеленой", цифровой, инновационно сильной Литвы, которой мы все, как я надеюсь, дружественно и солидарно добиваемся", – сказал Г. Науседа.

На реализацию плана выделено более 2 млрд евро, они поступят в Литву частями, до конца 2026 года.

План восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности, названный правительством "Литва нового поколения", состоит из инвестиций в реформы и стратегические проекты на сумму в 2,2 млрд евро.

План будет финансироваться за счет мер по восстановлению экономики ЕС и повышения ее резистентности, которые призваны помогать странам преодолевать последствия коронакризиса. Средства в рамках этих мер выделяются всем членам блока.

Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Литовский план состоит из семи компонентов: здравоохранения, "зеленой" реформы, повышения качества образования, инноваций, социальной вовлеченности и эффективного госсектора.

Правительство подсчитало, что каждый евро, инвестированный в рамках плана, принесет отдачу в размере 1,9 евро реального ВВП.

Об утверждении литовского плана У. фон дер Ляйен сообщила при посещении в Вильнюсской трансформаторной станции в Траку-Воке, где будет установлен один из четырех накопителей энергии мощностью 50 мегаватт и емкостью 50 мегаватт-часов. Другие три накопителя будут установлены в Алитусе, Шяуляй и Утяне.

Это оборудование будет финансироваться в рамках упомянутого плана.

После утверждения плана Еврокомиссией, приблизительно в течение месяца его должен одобрить Совет ЕС.

Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
1 / 5J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
2 / 5J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
3 / 5J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
4 / 5J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
5 / 5J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda
# Литва
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