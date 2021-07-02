Урсула фон дер Ляйен: ЕК утвердила План восстановления экономики Литвы

Еврокомиссия утвердила План восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности, финансируемый за счет европейских средств, сообщила находящаяся в пятницу в Вильнюсе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"ЕК дала зеленый свет Плану восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности", – сказала глава ЕК в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом и премьер-министром Литвы Гитанасом Науседой и Ингридой Шимоните.

По словам руководителя ЕК, несомненно этот план поднимет экономику Литвы, которая станет более "новаторской, экологической, прозрачной и цифровой".

И. Шимоните сказала, что "сегодня мы смотрим на определенный очень важный этап процесса". По ее словам, план является важным источником, но не единственным, он будет действовать наряду с национальными фондами и прочей помощью ЕС.

"Эти средства мы планируем в более широком контексте, согласуя с прочими финансовыми источниками, добиваясь максимальной выгоды и максимальной добавочной стоимости", – заявила премьер на пресс-конференции.

Президент Гитанас Науседа выразил надежду на то, что визит У. фон дер Ляйне в Литву станет поводом для старта реализации плана.

"Надеюсь, что ваш визит станет прекрасным поводом стартовать с реализацией Плана восстановления экономики и повышения ее резистентности. (...) Это должно реализовать идею "зеленой", цифровой, инновационно сильной Литвы, которой мы все, как я надеюсь, дружественно и солидарно добиваемся", – сказал Г. Науседа.

На реализацию плана выделено более 2 млрд евро, они поступят в Литву частями, до конца 2026 года.

План восстановления экономики Литвы и повышения ее резистентности, названный правительством "Литва нового поколения", состоит из инвестиций в реформы и стратегические проекты на сумму в 2,2 млрд евро.

План будет финансироваться за счет мер по восстановлению экономики ЕС и повышения ее резистентности, которые призваны помогать странам преодолевать последствия коронакризиса. Средства в рамках этих мер выделяются всем членам блока.

Ursula von der Leyen Vilniuje susitinka su Gitanu Nausėda / J. Stacevičiaus/ LRT nuotr.

Литовский план состоит из семи компонентов: здравоохранения, "зеленой" реформы, повышения качества образования, инноваций, социальной вовлеченности и эффективного госсектора.

Правительство подсчитало, что каждый евро, инвестированный в рамках плана, принесет отдачу в размере 1,9 евро реального ВВП.

Об утверждении литовского плана У. фон дер Ляйен сообщила при посещении в Вильнюсской трансформаторной станции в Траку-Воке, где будет установлен один из четырех накопителей энергии мощностью 50 мегаватт и емкостью 50 мегаватт-часов. Другие три накопителя будут установлены в Алитусе, Шяуляй и Утяне.

Это оборудование будет финансироваться в рамках упомянутого плана.

После утверждения плана Еврокомиссией, приблизительно в течение месяца его должен одобрить Совет ЕС.