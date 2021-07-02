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2021.07.02 16:05

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Литве

Радио LRT2021.07.02 16:05
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen / AP nuotr.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Литве.

Она обсуждает с президентом и премьер-министром помощь нашей стране в размере более 2 миллиардов евро, выделяемой ЕС на восстановление литовской экономики.

Одна из трех главных лидеров Европейского союза прибывает в день, когда ЕС оглашает оценку плана восстановления Литвы. Его цель – модернизировать экономику страны и повысить ее устойчивость к будущим вызовам.

Критики говорят, что плану не хватает амбиций, а также то, что он подготовлен слишком поспешно. Тем не менее, председатель Европейской комиссии, скорее всего, официально одобрит план.

Пресс-конференция с президентом и премьер-министром пройдет на Вильнюсской трансформаторной подстанции. Здесь будет установлено аккумуляторное хранилище электроэнергии за счет средств ЕС.

При утверждении планов восстановления экономики, представленных государствами, Урсула фон дер Ляйен намерена посетить большинство столиц Европейского Союза.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
1 / 1AP nuotr.
Ursula von der Leyen
# Литва
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