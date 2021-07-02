В Литве от COVID-19 могут привиться и живущие за рубежом литовцы

В настоящее время вакцинацию от COVID-19 в Литве могут пройти граждане страны, проживающие за рубежом. По словам представителя Минздрава, из-за замедления темпов вакцинации и накопления вакцин не исключена возможность вакцинации граждан других стран.

«До сих пор декларация места жительства была важным обстоятельством для вакцинации от коронавируса, но теперь достаточно иметь документ, подтверждающий литовское гражданство», - сказал в интервью Радио ЛРТ Лукас Галкус, главный специалист отдела электронной системы здравоохранения и информационных ресурсов Министерства здравоохранения.

«Всем литовским гражданам, независимо от того, где они заявили о своем месте жительства, где они проживают, независимо от того, застрахованы ли они литовской медицинской страховкой или нет, предоставляется возможность пройти вакцинацию. Все, что вам нужно сейчас, - это позвонить по телефону 1808 и зарегистрироваться на прививку», - пояснил он.

В настоящее время находящиеся за границей граждане Литвы могут зарегистрироваться на сайте koronastop.lt или позвонить по номеру +370 6601 1808. В живых очередях, например, на улице Басанавичяус в Паланге или в другом месте, литовцы, проживающие за границей, также могут пройти вакцинацию.

Даля Хенке, председатель литовской общины за рубежом, называет это важным шагом, но также замечает одну лазейку - если человек получил первую вакцину за границей, например, в Германии, а вторую дозу получил в Литве, он не может использовать литовский «паспорт возможностей».

По словам Л. Галкуса, в данный момент эта проблема решается.