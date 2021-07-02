Ландсбергис: Лукашенко должен быть лишен возможности обманом привлекать новых беженцев

Авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко должен быть лишен возможности обманом привлекать новых беженцев, комментирует ситуацию на границе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Ситуация напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Цель Министерства иностранных дел ясна - незаконно пересекшие границу Европейского союза экономические мигранты должны быть возвращены туда, откуда они прибыли", - говорится в комментарии Г. Ландсбергиса для BNS, переданном его представителем Витауте Шмайжите.

"Одновременно А. Лукашенко должен быть лишен возможности обманным путем привлекать новых беженцев, считающих, что попасть в ЕС будет легко. До границы, с помощью режима, добраться, может, и возможно, однако следовать дальше возможностей нет", - говорит министр ИД.

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, и это крупнейшее число нелегальных мигрантов, задержанное до этой поры за сутки, оно почти втрое превышает прежние суточные рекорды.

В последнее время заметно вырос поток таких мигрантов, и Служба охраны государственной границы Литвы усилила охрану границы с Беларусью.

Глава МИД отмечает, что поднял вопрос о нелегальной миграции на последнем заседании Совета министров ИД, а также на двусторонних встречах - с главами внешнеполитических ведомств Греции, Ирака, Турции и других стран. В ближайшее время планируется визит министра в Ирак и Турцию.

Литва в последние недели задерживает больше незаконно прибывающих из Беларуси мигрантов, добраться до границы которым предположительно помогают службы соседней страны. Этот наплыв считается местью авторитарного президента Беларуси А. Лукашенко за усилия Литвы обеспечить усиленное давление на минский режим из-за нарушений прав человека.