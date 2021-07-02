В Литве подорожали услуги салонов красоты, экономист предупреждает: некоторые цены вырастут вдвое

В Литве любители салонных процедур замечают, что после карантина цены на услуги салонов красоты резко выросли. Иоланта Мачюлене, глава ассоциации, объединяющей специалистов по красоте, говорит, что некоторые салоны красоты могли скорректировать цены, но сделали это по объективным причинам.

Педикюр подорожал на 15 евро

Агне из Вильнюса в интервью LRT.lt, сказала, что после карантина цена педикюра значительно выросла, выросла цена и на коррекцию и формирование бровей.

«Уход за бровями мне стоил на один евро больше, чем месяц назад. Цена гелевого педикюра в прошлом году была около 30 евро, сейчас - 45 евро. Подруга из Паневежиса сказала, что у них тоже все подорожало», - сказала женщина.

Мастера красоты часто сами сообщают о том цена поднимается, констатирует жительница Вильнюса Ева. «Мастер маникюра сказала мне, что в следующий раз он будет стоить 25, а не 20 евро», - рассказала она.

Подорожание косметических услуг наблюдается и в некоторых салонах красоты Каунаса.

Часть населения замечает, что немного подорожали не только женские, но и мужские услуги.

«Сейчас мой муж платит за стрижку на пару евро больше. Не очень значительный скачок цен, но все же. Цена выросла сразу после карантина», - рассказала жительница Вильнюса Индре.

В некоторых местах цены выросли на 20 процентов



Kirpykla; grožio salonas / AP nuotr.

Поскольку косметический сектор не мог предоставлять услуги довольно долгое время, Ритис Рогачюс, менеджер по маркетингу платформы Treatwell, где можно зарегистрироваться для получения косметических услуг, не скрывает, что "цены действительно выросли после возвращения к работе".

«Изменения заметны по многим услугам. Цены на услуги по уходу за волосами или ногтями выросли в некоторых местах на 20 процентов. Таких цифр можно было ожидать, ведь после жесткого карантина всем нужно встать на ноги.

Самые популярные услуги после карантина - уход за волосами, ногтями и лицом. Другие косметические услуги также демонстрируют явные признаки восстановления», - сказал Р. Рогачюс.

Мачюлене: покупатели говорят, что в некоторых местах платили дороже

Отвечая на вопрос о ситуации в сфере красоты, президент Ассоциации парикмахеров и косметологов Иоланта Мачюлене сказала, что после отмены карантинных ограничений наступило небольшое восстановление, но в основном клиенты не демонстрировали значительной активности.

«Восстановление, я бы сказала, было условным. Тот факт, что люди почувствовали некоторую свободу после карантина, создал определенные возможности для празднования определенных событий и личных торжеств. Есть определенное изменение, потому что обычно весной и летом в сфере красоты было рабочим временем, но в целом мы не заметили серьезных изменений», - сказала Я. Мачюлене.

Kirpykla; grožio salonas / AP nuotr.

По словам Я. Мачюлене, самые популярные услуги летом - это праздничные прически и макияж. А более простые косметологические процедуры, по ее словам, жители научились делать сами.

«Во время карантина люди научились самостоятельно ухаживать за волосами», - сказал глава ассоциации.

На вопрос, действительно ли выросли цены на косметические услуги, президент Ассоциации парикмахеров и профессионалов красоты сказала, что лучше всего это могут оценить сами клиенты, регулярно посещающие салоны красоты.

«Я сама работаю в салоне, и мы не повышали цены. Ответить за весь сектор Литвы будет очень сложно. Я думаю, что определенный рост действительно ощущается, потому что многие клиенты говорят, что в некоторых местах они платили дороже», - сказала Я. Мачюлене.

Экономист: самые дешевые услуги могут подорожать вдвое

Марюс Дубников, финансовый аналитик и вице-президент Конфедерации бизнеса, также заявил, что цены на косметические услуги имеют тенденцию к росту, особенно на самые дешевые.

«Давайте поймем, что если мы платим 40 или 50 евро за стрижку, [цена] на нее особенно не вырастет, но [цена] тех стрижек, которые стоят 4-5 евро, вырастет», - сказал он.

По словам Дубниковаса, причины роста цен на эти услуги объективны: «Люди хотят зарабатывать деньги, которые они должны были заработать. Так как доходы растут, то естественным образом, например, растут и цены на стрижки. Это совершенно нормально. Думаю, самые дешевые услуги, которые стоят 5-7 евро, будут стоить вдвое дороже», - заключил он.