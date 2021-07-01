Роман Яковлевский: в ущерб себе Россия не будет поддерживать Беларусь

Представители как белорусских, так и российских властей в последнее время вновь активизировали высказывания о будущем углублении интеграции двух стран. Однако политический обозреватель Роман Яковлевский сомневается в правдивости таких заявлений.

Напомним, что госсекретарь «Союзного государства» и экс-посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил 30 июня, что интеграция Беларуси Россией будет скоро завершена. А белорусский посол в Москве Владимир Семашко сообщил 28 июня, что Беларусь хочет завершить план по экономической интеграции с Россией к 1 января 2022 года.

Отвечая на вопрос Телеграфа о перспективах углубления интеграции, политический обозреватель Роман Яковлевский напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что с интеграцией спешить не надо.

«Что касается высказываний этих двух чиновников, то Семашко нам много чего наговорил за последнее время, что не всегда соответствовало [правде]. Что касается Мезенцева, то он на новом посту, строит Союзное государство и ему надо что-то говорить», — отметил обозреватель.

Он также напомнил слова действующего посла России в Минске Евгения Лукьянова о том, что РФ поддержит власти Беларуси в ситуации западных санкций. Однако, по словам Романа Яковлевского, «санкции пока еще не работают в той мере, как кто-то напуган».

При этом остается открытым вопрос, «в чем и как» Кремль будет поддерживать Минск, если «Россия сегодня не так богата, как вчера».



«Как это будет, никто сказать не может конкретно. Да, на словах безусловная поддержка. Но в реальности, я думаю, будет все сложнее. С соблюдением интересов российского капитала. В ущерб себе Россия не будет поддерживать Беларусь. А такие моменты могут быть», — подчеркнул Роман Яковлевский.



При этом, по его мнению, «Беларусь уже на пороге такого глубокого кризиса, а то и в состоянии кризиса, что вряд ли и Россия поможет».

Как сообщал Телеграф, президент России 1 июля виртуально появился на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России. Владимир Путин пообещал, что «Россия продолжит оказывать помощь Беларуси в условиях непрекращающегося внешнего давления». А все потому, что он считает Беларусь не просто соседкой, а «ближайшим союзником».

Кстати, накануне выступления на форуме Владимир Путин созвонился с Александром Лукашенко. Как сообщили в пресс-службе последнего, они обсудили цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки. К чему пришли, там не уточняют.



Telegraf.by