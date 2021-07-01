Границу Литвы пересекли 36 мигрантов - граждане Ирака, Камеруна, Мали

Литовские пограничники задержали у границы с Беларусью еще пять групп мигрантов, в целом 36 иностранцев, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В среду в деревне Швендубре, под Друскининкай, камера слежения зафиксировала 4 нарушителей, когда они перелезали ограждение. При задержании использовались служебные собаки. У нарушителей не было документов, двое из них представились гражданами Камеруна, один - Мали. Они попросили убежища в Литве.

В этот же день, после полудня, на этом же участке границы был задержан гражданин Беларуси, который также попросил политического убежища.

А в Шальчининском районе были задержаны 10 мигрантов без документов. Они представились гражданами Ирака, попросили убежища в Литве.

В среду вечером группа из шести мигрантов без документов была задержана и в Швенченском районе. Они представились гражданами Ирака и также попросили убежища.

В ночь со среды на четверг в Шальчининкском районе были задержаны четверо лиц без документов, представившиеся гражданами Ирака и попросивших убежища.

В четверг утром были задержаны 11 нелегальных мигрантов в Варенском районе. По предварительным данным документов у них нет.

У всех иностранцев взяты тесты на COVID-19, до получения их результатов они находятся в изоляции. Ведется расследование.

О просителях убежища информирован Департамент миграции, рассматривающий такие просьбы, а также литовское Общество Красного Креста.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 672 незаконных мигранта. Это число почти в восемь раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.

В 2019 году пограничники остановили 46 незаконных мигрантов, в 2018 году – 104.

Большинство из задержанных в этом году – граждане Ирака, также немалая часть – граждане Ирана, Сирии и Беларуси.

В связи с ростом количества подобных случаев СОГГЛ усилила охрану границы с Беларусью, на помощь пограничникам прибыли представители прочих литовских служб, а вскоре на этом участке границы Литвы с Беларусью начнут работать и сотрудники Европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.