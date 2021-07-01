Рима Урбонайте. Осмелятся ли члены Сейма начать наказывать себя за неисполнение обязанностей?

Вопросы прав и особенно обязанностей членов Сейма до сих пор вызывают много споров в Сейме. Наверное, проблема в том, что сдерживать себя, ставить себе более жесткие условия работы руки не поднимаются. Да к тому же избиратели на самом деле не очень-то и следят за тем, насколько часто ты участвуешь в этих голосованиях.

Ситуация такова, что если мы посмотрим на статистику весенней сессии Сейма, то увидим, что некоторым членам Сейма сложно найти время для участия в заседаниях. Так, в марте 13 парламентариев пропустили хотя бы одно заседание без уважительной причины, в апреле – 26, а в мае - аж 34. И речь идет о пропущенных заседаниях без уважительной причины.

Некоторым членам Сейма удалось без уважительной причины пропустить 10 заседаний за три месяца, когда их в среднем за месяц было около 15. Такими цифрами может гордиться консерватор Андрюс Навицкас. За ним идет «крестьянин» Валюс Ажуолас с 9 пропущенными заседаниями. Правда, их публично объявленные повестки дня показывают, что они посещали все заседания.

Однако члены Сейма так давно злоупотребляли тем, что никто не обращает внимание на то, что участие в заседании - это еще не все. Потому что статистика явки показывает, что есть ряд тех, у кого явка чуть больше 50%. Вот Петрас Гражулис в этой сессии принял участие в 35% голосований по рассматриваемым документам. Такая статистика. А в повестках дня не указано, чем занимается член Сейма во время голосования.

Более 30 депутатов Сейма не достигают и показателя в 70% явки во время голосований. Правда, следует отметить, что среди них есть министры, участие которых в заседаниях осложняется из-за занимаемой ими должностью. Но почему, например, активность социал-демократа Расы Будбергите, «крестьянина» Юозаса Варжгалиса, консерватора Миколаса Маяускаса и других составляет около 50%, а при этом в их повестке дня указано присутствие на всех собраниях, неясно вообще.

Есть видимая и очевидная проблема с повесткой дня, объявляемой членами Сейма. Например, в статистике Ремигиюса Жемайтайтиса без уважительной причины было пропущено одно заседание, а участие в голосованиях составляет менее 50%, хотя повестки дня показывают, что участие было стопроцентным. И все вышеперечисленные примеры только лишний раз показывают, что повестки дня, публикуемые членами Сейма, являются абсолютной карикатурой, часто они содержат элементарно недостоверную информацию.

Решит ли эту проблему новая инициатива Сейма, которая предусматривает 5-процентное снижение заработной платы за каждое пропущенное заседание? Раньше осени этого решения не будет. Да и насчет осени еще не ясно.

А суть— это участие в голосовании, но по новому законопроекту, если депутат регистрировался и участвовал в не менее 50% голосований, считается, что предпосылок для снижения зарплаты нет.

Конечно, работа члена Сейма — это не только участие в заседаниях и голосовании. Это и работа в комитетах, и парламентский контроль, и другие функции. Однако является ли участие в принятии решений такой функцией, которая может казаться второстепенной некоторым членам Сейма? Неужели повестки действительно составляются просто ради галочки, даже если они часто вообще не имеют ничего общего с реальностью? Решайте сами.

Комментарий прозвучал в эфире Радио ЛРТ.