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2021.06.30 16:42

Науседа подписал уточенный госбюджет на 2021 год

BNS, LRT.lt2021.06.30 16:42
Г. Науседа
Г. Науседа / Prezidento kanceliarijos/ R. Dačkaus nuotr.

В среду президент Литвы подписал уточненный Сеймом государственный бюджет на 2021 год.

Подписывая бюджетные уточнения, Г. Науседа отметил, что обновленный бюджет повышает безопасность страны, однако правящая коалиция в Сейме не воспользовалась возможностью приостановить рост неравенства в доходах среди работающих людей Литвы, сообщила группа администрации президента по вопросам коммуникации.

"Коррекция бюджета сейчас необходима, мы должны выделять большие средства на укрепление охраны границы с Беларусью и на оборону. Поэтому я решил подписать этот уточненный бюджет. Однако перенос решения вопросов социального неравенства на осень компрометирует обязательства правящей коалиции создавать государство, в котором все бы чувствовали, что их ценят, и что они важны", – отметил президент в пресс-релизе.

Ранее он предлагал Сейму вместе с уточенным бюджетом повысить не облагаемый налогами минимум на 50 евро до 450 евро, чтобы повысить доходы людей, получающих минимальные средства, однако парламентский Комитет по бюджету и финансам решил взяться за этот вопрос лишь осенью.

По словам Г. Науседы, позитивно то, что в измененном плане госбюджета ожидаемый показатель дефицита госфинансов составляет 6,9% внутреннего валового продукта (ВВП) – что меньше, чем в представленном в мае проекте уточнений бюджета (8,4%), и меньше, чем при утверждении бюджета в конце прошлого года (7%).

Г. Науседа
Г. Науседа
1 / 1Prezidento kanceliarijos/ R. Dačkaus nuotr.
Г. Науседа
# Литва
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