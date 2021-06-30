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2021.06.30 13:28

Путин заявил, что привился вакциной "Спутник V"

Радио «Cвобода»2021.06.30 13:28
В. Путин
В. Путин / Vida Press nuotr.

Президент России Владимир Путин заявил, что привился российской вакциной от коронавируса нового типа "Спутник V". По его словам, после этого у него немного повысилась температура, но к утру всё прошло. Об этом президент рассказал в ходе "Прямой линии".

Путин заявил, что у него была возможность привиться вакцинами "ЭпиВакКорона" или "Спутник V". Президент выбрал последнюю, потому что, по его словам, она действует несколько дольше, и ей прививаются Вооруженные силы, а он главнокомандующий.

На вопрос о том, почему не были опубликованы фото того, как он делает прививку, Путин заявил: "Если бы прививку делали не в руку, а в другое место — то же надо было бы показывать?"

О том, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, стало известно 23 марта. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин чувствует себя хорошо, не назвав, какую именно вакцину ему вводили.

В России зарегистрированы вакцины "Спутник V" разработки Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от новосибирского научного центра "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова. Научные публикации об эффективности представлены пока только у первого препарата.

Радио "Свобода"

В. Путин
В. Путин
1 / 1Vida Press nuotr.
В. Путин
# Россия# В мире
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