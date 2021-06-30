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2021.06.30 09:48

Сейм повысил акцизы: подорожают алкоголь и табачные изделия

BNS, LRT.lt2021.06.30 09:48
Алкоголь
Алкоголь / D. Umbraso/LRT nuotr.

Сейм Литвы во вторник принял поправки, которые на три года определят акцизы на алкоголь и табачные изделия. Из-за этого ожидается некоторое подорожание всех крепких напитков и курева.

Новые акцизы будут применены к пиву, вину из свежего винограда и другим ферментированным напиткам, промежуточным продуктам, этанолу, сигаретам и сигарам, курительному табаку, продуктам табака для систем нагревания табака, жидкости для электронных сигарет и необработанному табаку.

От акцизов на алкоголь госбюджет в 2022 году получит дополнительно около 17,3 млн евро доходов, от акцизов на табачные изделия - около 12 млн евро, в 2023 году - 22 млн евро и 4,3 млн евро соответственно, а в 2024 году - около 23,5 млн евро и 15,6 млн евро соответственно.

Алкоголь
Алкоголь
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Алкоголь
# Литва
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