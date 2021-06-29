Огромная коллекция русских книг в Литве – повод для гордости или «наказание»?

В прошлом году на 79-м году жизни в Паневежисе скончался феноменальный мастер по решению шахматных задач, коллекционер русской литературы Евгений Бахвалов. В течение всей жизни он занимался коллекционированием русских изданий, которых семья насчитывает тысячи. В данный момент его дочь и сама пытается решить задачу: что же делать с огромной коллекцией книг отца?

Евгений Бахвалов был мастером спорта, специализировался в шахматной композиции. Самой большой страстью Евгения было решение шахматных задач - он выписывал все возможные специализированные шахматные издания того времени, в которых печатались задачки и проводил часы, пытаясь их решать.

На стыке восьмидесятых - девяностых у него в этой области не было равных. Так, Евгений Бахвалов был лидером легендарного триумвирата Бахвалов – Римзкус – Индила, а на первенстве Литвы всего лишь раз довольствовался вторым местом. В его коллекции - восемь чемпионских медалей.

«Задачки - как математика, только в математике может быть несколько путей решения, а в шахматной задаче – всего один», - говорил он.

Кстати, у Евгения было немало увлечений - он вырезал из дерева миниатюрные фигурки, интересовался украинской поэзией и собрал богатую библиотеку книг.

«Отец очень любил книги»



За годы жизни Евгений Бахвалов собрал несколько тысяч книг на русском языке, среди которых – классика, детская литература, а также старинные книги.

Евгений Бахвалов / Публикация в издании (частный архив)

«Отец очень любил книги. Когда он куда-то отправлялся в путешествие, самым увлекательным для него было зайти в книжный и купить книгу. Он покупал книги, читал их и думал о будущей пенсии, когда собирался заняться чтением книг. Он, например, интересовался древнерусским языком, есть у нас и газеты 1914 г. - надо поинтересоваться, возможно, они представляют некоторую ценность», - рассказывает в интервью LRT.lt дочь Е. Бахвалова Астра Юшкене.

По ее словам, шахматист также активно интересовался историей, в коллекции есть книги из серии «Жизнь замечательных людей», детские книги.

«Моя мама литовка, библиограф и сама очень любила книги. Отец иногда покупал и литовский книги, но в основном в коллекции, конечно, русские книги. Папа был мастером шахматной композиции и собрал также большую библиотеку книг на тему шахмат. Мы уже договорились с Союзом шахматной композиции о передачи этих книг в союз», - рассказывает А. Юшкене.

Сейчас она решает дилемму, что же делать с обширной коллекцией отца. Дело осложняется тем, что коллекция находится в Паневежисе, в котором проживает не так много русскоязычных жителей.

«Мы сами в детстве тоже кое-что читали, особенно любили энциклопедии. Я помню, как перед экзаменом биологии, физики очень активно их читала, эти детские энциклопедии мне очень нравились. Мои дети уже посещали литовские школы, и в основном уже читают на литовском языке. Хотя отец старался привить нам любовь к русскому языку и возил нас на свою родину в Псковскую область. Там очень красивые места - красивая деревня с рекой, лесами, ягодами. У него самого была феноменальная память, и в различных телевикторинах, например, А. Валинскаса, он отвечал на 99% вопросов», - рассказывает Астра.

Дочь Евгения Бахвалова говорит, что готова подарить коллекцию отца общественности – «главное, чтобы эти книги не пропали и чтобы осталась память об отце»: «Всё-таки он собирал эти книги всю жизнь, хотелось бы, чтобы, может быть, к этому подключилась русская община, библиотеки, а потом уже будем смотреть, какая ситуация».

Библиотека Паневежиса: наши возможности ограничены

Дангуоле Абазорювене, президент Ассоциации муниципальных публичных библиотек, подчеркивает, что библиотекам Литвы сейчас не хватает новых книг, но они сами решают, книги на каком языке и в каком количестве покупать.

Книги (ассоциативное фото) / Shutterstock.com

«Я не могу сказать, сколько книг на русском языке покупают библиотеки, поскольку мы не собираем подобную информацию. Средства на приобретение новых документов выделяются Министерством культуры ЛР, некоторые библиотеки также получают средства от своих самоуправлений», - отметила она.

LRT.lt обратился в публичную библиотеку Паневежиса им. Г. Петкявичайте-Бите с вопросом, интересуют ли ее издания на русском языке.

«У нас большой библиотечный фонд. У нас почти полмиллиона разных документов. Собрана значительная коллекция книг на русском языке, изданных до 1990 года. Мы храним классические произведения российских и зарубежных авторов, литературу различных дисциплин на русском и других иностранных языках», - отмечает Рената Лукошюнене, начальник отдела управления информационными ресурсами библиотеки.

Она констатирует, что библиотеки очень часто получают предложения принять в подарок книги, унаследованные от родителей или бабушек и дедушек.

«К сожалению, возможности библиотек ограничены. Нам нужно учитывать то, что мы уже накопили, и, самое главное, актуальность книг для сегодняшнего читателя.

Принимая пожертвованные публикации, наша библиотека следует утвержденным правилам отбора и приема документов, передаваемых в дар библиотеке. Мы отдаем приоритет тем публикациям, которых у нас нет, тематика которых связана с Паневежским регионом, художественной, гуманитарной и социальной науками. Даритель должен предоставить информацию о физическом состоянии, количестве и тематике подаренных книг, чтобы определить, есть ли у библиотеки в них потребность. Я думаю, что владелице коллекции лучше связаться с нами напрямую, чтобы мы могли обсудить этот вопрос», - говорит Р. Лукошюнене.

Библиотека, по ее словам, закупает и новую актуальную литературу на русском языке, в основном в книжном магазине Homo Sapiens.

«Однако ресурсы библиотеки для покупки книг ограничены, поэтому мы не можем обновлять фонд так часто, как нам хотелось бы. Читатели сейчас отдают предпочтение современной художественной литературе», - говорит представитель паневежской библиотека.

По ее словам, в Паневежисе нет букинистического магазина, куда можно было бы сдать книги – «он давно закрылся». Книги, по ее мнению, можно разве что продавать через интернет-магазины подержанных книг.

Вильнюс: желание людей не «убивать» книги понятно, но…

Литература на русском языке в Вильнюсской библиотеке им. Адама Мицкевича составляет около 18% - это книги, периодические издания, картографические, аудиодокументы и другие документы.

Издания закупаются ежегодно, например, в 2020 году приобретено 429 документов, получено 167 документов на русском языке.

Книги (ассоциативное фото) / Shutterstock.com

«Наши читатели читают новейшую литературу на русском языке, интересуются ею. Однако, как обычно, если это не бизнес-литература, а художественная литература, то самой желанной является новейшая популярная литература как русских авторов, так и переводы на русский язык», - комментирует для LRT.lt Аста Казакевичюте-Банкаускене, руководитель Центра информационных ресурсов библиотеки им. Адама Мицкевича.

По ее словам, русскоязычные издания, изданные в советское время, не актуальны для библиотек, потому что в то время библиотеки сами их приобретали. Кроме того, для нынешних читателей это не самая желанная литература - тонкая пожелтевшая бумага, мелкий шрифт, пропитанные пылью издания. «Такова реальность», - вздыхает она.

«Я прекрасно понимаю желание людей не «убивать» книги или «позволить их убить» другим для избавления от неприятного ощущения отуничтожения «священных» в нашем обществе книг и предательства близких людей, накопивших личную коллекцию. Я сама выросла с огромной библиотекой, и дом без книг мне не кажется нормальным.

Однако библиотеки не имеют цели накапливать только с целью накопления... Они хранят ценные публикации как образцы исторической памяти и выполняют коммуникативную функцию - предоставляя информацию читателю в различных формах. Наша библиотека принимает пожертвования от частных лиц, но мы решаем в каждом конкретном случае, попадет ли публикация в фонды, подходящие для читателя, организованные, каталогизированные и иным образом обработанные. Мы просим жертвовать новые книги не старше 10 лет», - констатирует А. Казакевичюте-Банкаускене.

По словам библиотекаря, предпочтение отдается изданиям на тему истории Вильнюса и Алитусского края, произведениям Адама Мицкевича, книгам с авторскими надписями, автографами, особым дизайном.

«Но мы создаем условия для тех, кто хочет меняться книгами, у нас в библиотеке есть для этого специальные полки. Такие полки есть почти во всех библиотеках, своими книгами можно пополнить небольшие библиотеки, которые находятся в Вильнюсе, можно также обратиться в букинистические магазины», - заключила руководитель Информационно-ресурсного центра библиотеки им. Адама Мицкевича.

В русскоязычных группах в социальных сетях также есть возможность дать объявление о безвозмездной передаче коллекции книг. На вопрос журналиста LRT.lt в группе в Фейсбуке «Русскоязычный Вильнюс» откликнулось 13 человек. Некоторые люди предложили самолично забрать коллекцию. Участники группы также порекомендовали дать объявление в cпециализированной группе «Книги на русском. В дар, обмен, продажа».