Науседа: Минский режим продолжает презирать право белорусов строить свое будущее

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что минский режим презирает право белорусов строить свое собственное будущее. Так он отреагировал на сообщение, что Беларусь собирается выйти из программы Восточного партнерства Европейского союза.

«Режим, пренебрегший правом народа Беларуси избирать свою собственную власть, продолжает презирать право одного из народов Европы определять свое будущее. Своими руками Кремль пытается сохранить свою распадающуюся «сферу влияния». Мы прекрасно знаем, что всякий, кто восстает против свободы наций, обречен на поражение. Уверен, что скоро белорусский народ сможет сам решать свою судьбу», - заявил в понедельник Г. Науседа.

Комментарий Г. Науседы был передан BNS группой по коммуникации президента.

По его словам, Лукашенко, полностью сдавшийся Кремлю ради своего политического выживания, больше не является независимым политическим деятелем, у него больше нет ни малейшей возможности суверенного самоопределения.

Беларусь заявила, что приостанавливает свое участие в программе Восточного партнерства ЕС после того, как Сообщество ввело новые санкции в отношении страны в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и нарушениями прав человека.

Минск также указал на подготовку других ответных мер ЕС.

Восточное партнерство направлено на укрепление отношений ЕС с шестью его восточными соседями. Помимо Беларуси в эту программу входят Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан.