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2021.06.28 17:42

В Сейме - новая попытка признать Ландсбергиса первым главой независимой Литвы

BNS, LRT.lt2021.06.28 17:42
В. Ландсбергис
В. Ландсбергис / E. Blaževič/LRT nuotr.

Статус главы государства для бывшего председателя Верховного совета Литвы - Восстановительного сейма Витаутаса Ландсбергиса стал бы доказательством уважения и признания для человека, который сыграл исключительную роль в истории Литвы, говорит председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен. 

"Уже давно пришло время, когда следовало бы оценить вклад профессора В. Ландсбегиса, и я считаю, что этот Сейм - этот тот Сейм, который мог бы принять это решение", - сказала в понедельник одна из инициаторов проекта о присвоении статуса главы государства В. Ландсбергису.

Спикер парламента также подтвердила, что зарегистрированный в понедельник соответствующий законопроект может быть представлен Cейму еще на этой неделе, если будет получено заключение Департамента права Канцелярии Cейма.

Она отметила, что законопроект не предусматривает никаких дополнительных гарантий В. Ландсбергису, а является знаком уважения.

Тем пременем оппозиция Сейма вряд ли поддержит эту инициативу властей, заявил лидер оппозиции Саулюс Сквернялис.

«Завтра у нас встреча на уровне фракций, находящихся в оппозиции, но что касается ранее известного мнения, думаю, здесь будет сложно ожидать поддержки. Судя по всему, правящие этого не хотят, потому что, если бы они захотели, они бы договорились по такому вопросу и услышали бы мнение оппозиции», - сказал в понедельник бывший премьер-министр.

Он также сообщил, что старейшина фракции консерваторов в Сейме Радвиле Моркунайте-Микуленене сообщила ему, что такой законопроект будет внесен, но он не был согласован с оппозицией.

В законопроекте предлагается закрепить, что "Председатель Верховного Совета Литовской Республики с 11 марта 1990 года был главой государства восстановившей независимость Литвы".

В Сейме прошлого созыва уже были попытки предоставить статус государственного руководителя В. Ландсбергису, однако инициатива тогдашнего председателем парламента Виктораса Пранцкетиса не получила поддержку бывших правящих.

В. Ландсбергис
В. Ландсбергис
1 / 1E. Blaževič/LRT nuotr.
В. Ландсбергис
# Литва
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