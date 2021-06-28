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2021.06.28 13:56

Беларусь: издание Tut.by убрало из общего доступа в соцсетях посты за полтора года

Deutsche Welle2021.06.28 13:56
Tut.by
Tut.by / Vida Press nuotr.

МВД Беларуси просит суд признать материалы Tut.by экстремистскими. Команда издания решила скрыть или удалить публикации с 2020 года, чтобы обеспечить безопасность коллег и читателей.

Белорусское онлайн-издание Tut.by убрало из общего доступа в социальных сетях свои публикации за 2020 год и первые 6 месяцев 2021-го, а также отказалось от отметки верификации в Telegram. Решение связано с требованием МВД Беларуси признать материалы издания экстремистскими, сообщила команда Tut.by вечером в воскресенье, 27 июня. В издании объяснили такой шаг желанием обеспечить безопасность коллег и читателей.

"Там, где можно - скрыли, где нельзя - удалили", эта информация "не утеряна навсегда", уточнила команда Tut.by. Редакция признала, что "поторопилась" с ограничением доступа к публикациям. "Ситуация, в которой мы находимся, для нас дикая и очень стрессовая. В какой-то момент мы приняли спорное и эмоциональное решение", - отмечается в Telegram-канале издания.

Дело Tut.by

Сотрудники Департамента финансовых расследований 18 мая пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов. В отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". По делу задержаны 15 человек. С тех пор редакция белорусского издания работает в усеченном составе, все участники рабочего процесса находятся за рубежом.

В начале июня МВД Беларуси обратилось в суд в Минске с просьбой признать издание экстремистским. Редакция Tut.by в ответ заявила, что подобные действия являются "попыткой стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты" и "объявить незаконным для обсуждения и распространения" все сказанное и написанное ими.

Целый ряд европейских политиков выступили с жесткой критикой действий белорусских властей. Так, члены Европарламента обнародовали заявление, в котором "решительно осудили неослабевающие репрессии со стороны режима" правящего в Беларуси Александра Лукашенко в отношении независимых СМИ.

Tut.by
Tut.by
1 / 1Vida Press nuotr.
Tut.by
# Беларусь# В мире
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