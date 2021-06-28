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2021.06.28 09:26

Киркоров исключён из списка лиц, угрожающих безопасности Украины

Радио «Cвобода»2021.06.28 09:26
Ф. Киркоров
Ф. Киркоров / BNS nuotr.

Российский певец Филипп Киркоров исключён из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Он провёл в этом списке всего три дня.

Украинское министерство культуры и информационной политики в воскресенье сообщило, что Служба безопасности Украины направила в ведомство письмо с просьбой исключить Киркорова из списка.

При этом та же самая СБУ была инициатором включения артиста в него. Это произошло 23 июня и вызвало резко негативную реакцию Киркорова. Тот, помимо прочего, напомнил, что является народным артистом Украины, а также вспомнил о том, как выступал вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским (по профессии – актёром и шоуменом).

В министерстве добавили, что СБУ не сообщила о причинах как просьбы включить Киркорова в "чёрный список", так и просьбы исключить его из него.

В самой СБУ объяснили, что основаниями включения артиста в список стали "неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров – это часть РФ". Изменение своей позиции в ведомстве пока не комментировали.

Ранее артисту запретили въезд в Литву - также в связи с его позицией относительно Крыма.

Ф. Киркоров
Ф. Киркоров
1 / 1BNS nuotr.
Ф. Киркоров
# Культура
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