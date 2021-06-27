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2021.06.27 13:13

В Армении партия Пашиняна официально объявлена победителем

DW2021.06.27 13:13
Nikolas Pašinianas
Nikolas Pašinianas / AP nuotr.

По данным ЦИК, партия "Гражданский договор" получила почти 54 процента голосов. Оппозиционный блок "Армения" оспорит результаты выборов в Конституционном суде.

В Армении партия исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, состоявшихся 20 июня. "Партия "Гражданский договор" набрала 53,91% голосов избирателей", - заявил глава Центризбиркома Тигран Мукучян на заседании комиссии в воскресенье, 27 июня.

По его словам, блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" набрал 21,9% голосов. Блок "Честь имею", сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, набрал 5,22%.

Остальные 22 политические силы не смогли преодолеть проходного барьера.Им для партий является 5%, для блоков - 7%. Согласно Избирательному кодексу Армении, если проходной барьер преодолевают лишь две политические силы, то мандаты получает не преодолевшая барьер третья сила (блок или партия), набравшая наибольшее количество голосов. Этой силой является блок "Честь имею".

Оппозиция оспорит результаты выборов в КС

Между тем блок "Армения" объявил о намерении оспорить результаты парламентских выборов в Конституционном суде, на рассмотрение которого будет представлен целый пакет документов.

"В период всего избирательного процесса власти допустили многочисленные нарушения, повлиявшие на исход голосования", - заявил на заседании ЦИК представитель блока "Армения" Арам Вардеванян. По его словам, речь идет о давлении на избирателей, призывах к насилию, применении административного ресурса.

Со своей стоны глава ЦИК Мукучян заявил, что три политические силы - партия "Зартонк", блоки "Честь имею" и "Армения" обратились в Центризбирком с требованием признать итоги выборов недействительными.

DW

Nikolas Pašinianas
Nikolas Pašinianas
1 / 1AP nuotr.
Nikolas Pašinianas
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