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2021.06.27 10:11

В Литве – только 17 новых случаев COVID-19, умер один человек

LRT.lt, BNS2021.06.27 10:11
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве выявлено 17 новых случаев COVID-19, от этого заболевания скончался один человек.

Скончавшийся человек относился к возрастной группе 70-79 лет.

По данным департамента статистики, уровень заболеваемости за последние 14 дней составил 33,1 случая на 100 тысяч жителей. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 0,6 процента.

В Литве становится все больше «зеленых» самоуправлений
В Литве становится все больше «зеленых» самоуправлений / Информация департамента статистики

Радостная весть: с уменьшением количества новых случаев инфекции, в стране растет число так называемых «зеленых» самоуправлений, где уровень заболеваемости за последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 тысяч жителей.

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 278 674 человека.

Статистически выздоровели и на данный момент живы 267 349 человек, статистически болен на данный момент 1 001 человек.

Всего в Литве с начала пандемии от COVID-19 скончались 4 380 человек. Прямо или косвенно с этим инфекционным заболеванием связано 8 898 смертей.

Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / E. Blaževič/LRT nuotr.

За минувшие сутки первой дозой вакцины в Литве привиты 886 человек, второй дозой – 7 251 человек.

Всего в стране первой дозой вакцины привиты 1 227 401 человек, обеими дозами – 936 292 человека.

Karantinas Vilniuje
В Литве становится все больше «зеленых» самоуправлений
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
В Литве становится все больше «зеленых» самоуправлений
В Литве становится все больше «зеленых» самоуправлений
2 / 3Информация департамента статистики
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
3 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
В Литве становится все больше «зеленых» самоуправлений
Karantinas Vilniuje
# Литва
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