Череп, найденный в Китае 88 лет назад, может принадлежать ранее неизвестному виду человека

В Китае исследовали древний череп, придя к выводу, что он принадлежит ранее неизвестному виду человека. Его нашли 88 лет назад, однако только сейчас он попал в руки ученых.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Innovation, с точки зрения эволюции это наш ближайший родственник среди известных видов древнего человека, таких как неандертальцы и человек прямоходящий (Homo erectus). Анализ показывает, что он более тесно связан с Homo sapiens, чем с неандертальцами.

Ученые отнесли этот экземпляр к новому виду Homo longi, от китайского слова "длинный", означающего "дракон".

"Находка представляет собой отдельную ветвь человечества, которая не является Homo sapiens, она обособленно развивалась в регионе в течение нескольких сотен тысяч лет и в конечном итоге вымерла", - сказал в беседе с Би-би-си профессор Крис Стрингер из лондонского музея естественной истории. "Это одна из самых важных из обнаруженных окаменелостей за последние миллион лет", - добавил он.

Череп обнаружил строитель моста в Харбине на северо-востоке Китая в 1933 году. В то время город находился под японской оккупацией. Подозревая, что это культурная ценность, китайский рабочий тайно вывез его домой, чтобы не допустить попадания в руки оккупантов. Он спрятал его на дне колодца, где череп хранился около 80 лет. Мужчина рассказал своей семье о черепе перед смертью, и в итоге он попал в руки ученых.

Череп почти идеально сохранился - с квадратными глазницами, толстыми надбровными дугами и большими зубами. По размеру череп намного больше, чем у Homo sapiens и других человеческих видов, а размер его мозга такой же, как у нашего вида. Он принадлежит ранее неизвестному вымершему виду человека.

Так мог выглядеть "человек-дракон". Его череп предполагает, что он был крепкого телосложения / фото KAI GENG

Эта находка дает понимание о группе людей, живших в Восточной Азии как минимум 146 тысяч лет назад. Идентификация черепа, предположительно принадлежащего 50-летнему мужчине, была основана на химическом анализе отложений внутри него.

Ученые считают, что "человек-дракон" был мощным и крепким по телосложению. Но мало что известно о том, как он жил, потому что нет точных данных о месте, где он был найден. Пока нет археологического контекста находки, такого как каменные орудия труда или другие элементы культуры.

"Человек-дракон" - не единственный среди ранних человеческих останков, обнаруженных в Китае, которые оказалось трудно классифицировать. К ним относятся останки из городского уезда Дали, палеоантропологического места Цзиннюшань, пещеры Хуалонг, а также челюстная кость Сяхэ с Тибетского нагорья. Было много споров о том, представляют ли эти останки примитивные образцы Homo sapiens, неандертальцев, денисовцев или что-то иное.

Профессор Марта Миразон Лар из Кембриджского университета считает, что "человек-дракон" на самом деле был денисовцем. Впервые денисовцы были идентифицированы по ДНК, взятой из кости пальца возрастом 50-30 тысяч лет, обнаруженной в Денисовой пещере в России. В феврале 2019 года ученые впервые обнаружили в пещере части черепа денисовца.

Китайская находка может быть первым цельным черепом денисовца. Она прольет свет на особенности этой довольно загадочной популяции, ведь пока у науки есть лишь несколько фрагментов этого вида, преимущественно зубы и отдельные мелкие кости. Из-за малого числа фрагментов денисовского человека, пока не совсем ясно, как он выглядел. Исследования генома показали, что денисовцы были темнокожие, темноволосые и темноглазые.

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