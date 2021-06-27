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2021.06.27 10:05

Спецслужбы США не смогли объяснить 143 случая наблюдения НЛО за 16 лет

Радио «Cвобода»2021.06.27 10:05
Лентикулярное облако может быть ошибочно принято за НЛО
Лентикулярное облако может быть ошибочно принято за НЛО / Wikipedia

Американские военные получили сообщения больше, чем о 144 случаях наблюдения неопознанных летающих объектов с ноября 2004 по март 2021 года.

Чаще всего речь, вероятнее всего, шла о существующих физических объектах. Однако в 143 случаях опознать или объяснить наблюдаемые явления не получилось. Об этом сообщается в предварительном докладе Офиса директора национальной разведки США.

Спецслужбы подготовили документ по запросу Конгресса. Законодатели решили выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях. В документе анализируются 144 сообщения о НЛО — в основном, наблюдавшихся американскими военными пилотами. С большой долей уверенности опознан только один из объектов — он, предположительно, оказался сдувающимся в воздухе большим воздушным шаром. Чем были остальные — определить не удалось.

В 80 случаях объекты были зафиксированы сразу несколькими системами наблюдения. Ещё в 18 случаях сообщалось о "необычной траектории движения или необычных характеристиках полёта" летающих объектов. Почти во всех случаях НЛО прерывали своим появлением запланированные тренировочные полёты или другую активность военных.

Согласно докладу, часть сообщений может быть списана на развевающийся в воздухе мусор, часть — на атмосферные явления, часть — на секретные разработки американского правительства или его подрядчиков. Часть могут быть связаны с технологиями, разрабатываемыми Китаем или Россией, говорится в докладе.

Популярные в массовой культуре теории о контактах с инопланетными цивилизациями в отчёте не рассматриваются. Однако документ, признающий, что правительству не удалось распознать 143 объекта за 16 лет, может подогреть энтузиазм поклонников этих теорий.

Радио Свобода

Лентикулярное облако может быть ошибочно принято за НЛО
Лентикулярное облако может быть ошибочно принято за НЛО
1 / 1Wikipedia
Лентикулярное облако может быть ошибочно принято за НЛО
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