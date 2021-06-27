Впечатляющая выставка акварелей Романа Борисова увенчалась знаменательным подарком

В музее Дворца правителей завершилась выставка «История и память. Акварели Романа Борисова», которая представляла в Вильнюсе культурную столицу Литвы Нерингу. По окончании выставки организаторов ждал сюрприз – художник Р. Борисов решил подарить Дворцу правителей одну из экспонировавшихся работ, изображающую Троицкий костел в Волчине (Беларусь).

Эта акварель, написанная пять лет назад, пополнила фонды музея Дворца правителей и отныне будет радовать посетителей во время выставок, организуемых по разным поводам, а, возможно, и обретет постоянное место экспонирования в пространствах музея.

«Эта акварель отражает часть нашей истории: как утверждают летописи, в XVI веке Волчин принадлежал разным родам Великого княжества Литовского, в том числе Сапегам, Флемингам, Чарторыйским. Однако самый яркий след оставили Понятовские, в семье которых в 1732 году родился будущий правитель Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Через год он был крещен в Волчине, вот именно в этом Троицком костеле», - говорит заведующий выставочно-издательским отделом музея Дворца правителей Мариюс Узорка.

Vydas Dolinskas, Romanas Borisovas, Marijus Uzorka / V. Abramausko nuotr.

По его словам, Троицкий костел, изображенный на подаренной акварели, важен не только с исторической точки зрения, но он еще и является прекрасным образцом архитектуры в стиле позднего барокко с элементами рококо. Он относился к дворцовому комплексу, построенному князьями Чарторыйскими, но до наших дней сохранился только сам костел, заложенный в 1729 году. В советское время он «служил» не молитвенным домом, а складом удобрений.

Кстати, эта акварель, подаренная художником Р. Борисовым, символически отсылает и к важному историческому юбилею, отмечавшемуся недавно – 230-летию Конституции Речи Посполитой 1791 года. Станислав Август Понятовский, последний король Польши и великий князь Литовский (1764-1795), поддержал реформы Четырехлетнего Сейма и внес большой вклад в разработку Конституции 3 мая.

Dovanota akvarelė pasibaigusios parodos ekspozicijoje / V. Abramausko nuotr.

Выставка акварелей и эскизов «История и память. Акварели Романа Борисова» была открыта в октябре прошлого года, но столкнулась с вызовами карантина. Несмотря на это, к середине июня виртуально и непосредственно на ней побывали более 21 тысячи посетителей.

Р. Борисов – известный художник, путешественник, летописец архитектурного наследия Восточной Пруссии и Великого княжества Литовского. В его произведениях зафиксирована исчезающая архитектура – руины старых храмов и часовен, дворцы и замки, переулки и дворы.