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2021.06.27 13:20

Впечатляющая выставка акварелей Романа Борисова увенчалась знаменательным подарком

LRT.lt2021.06.27 13:20
Vydas Dolinskas priima dailininko Romano Borisovo dovaną
Vydas Dolinskas priima dailininko Romano Borisovo dovaną / V. Abramausko nuotr.

В музее Дворца правителей завершилась выставка «История и память. Акварели Романа Борисова», которая представляла в Вильнюсе культурную столицу Литвы Нерингу. По окончании выставки организаторов ждал сюрприз – художник Р. Борисов решил подарить Дворцу правителей одну из экспонировавшихся работ, изображающую Троицкий костел в Волчине (Беларусь).

Эта акварель, написанная пять лет назад, пополнила фонды музея Дворца правителей и отныне будет радовать посетителей во время выставок, организуемых по разным поводам, а, возможно, и обретет постоянное место экспонирования в пространствах музея.

«Эта акварель отражает часть нашей истории: как утверждают летописи, в XVI веке Волчин принадлежал разным родам Великого княжества Литовского, в том числе Сапегам, Флемингам, Чарторыйским. Однако самый яркий след оставили Понятовские, в семье которых в 1732 году родился будущий правитель Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. Через год он был крещен в Волчине, вот именно в этом Троицком костеле», - говорит заведующий выставочно-издательским отделом музея Дворца правителей Мариюс Узорка.

Vydas Dolinskas, Romanas Borisovas, Marijus Uzorka
Vydas Dolinskas, Romanas Borisovas, Marijus Uzorka / V. Abramausko nuotr.

По его словам, Троицкий костел, изображенный на подаренной акварели, важен не только с исторической точки зрения, но он еще и является прекрасным образцом архитектуры в стиле позднего барокко с элементами рококо. Он относился к дворцовому комплексу, построенному князьями Чарторыйскими, но до наших дней сохранился только сам костел, заложенный в 1729 году. В советское время он «служил» не молитвенным домом, а складом удобрений.

Кстати, эта акварель, подаренная художником Р. Борисовым, символически отсылает и к важному историческому юбилею, отмечавшемуся недавно – 230-летию Конституции Речи Посполитой 1791 года. Станислав Август Понятовский, последний король Польши и великий князь Литовский (1764-1795), поддержал реформы Четырехлетнего Сейма и внес большой вклад в разработку Конституции 3 мая.

Dovanota akvarelė pasibaigusios parodos ekspozicijoje
Dovanota akvarelė pasibaigusios parodos ekspozicijoje / V. Abramausko nuotr.

Выставка акварелей и эскизов «История и память. Акварели Романа Борисова» была открыта в октябре прошлого года, но столкнулась с вызовами карантина. Несмотря на это, к середине июня виртуально и непосредственно на ней побывали более 21 тысячи посетителей.

Р. Борисов – известный художник, путешественник, летописец архитектурного наследия Восточной Пруссии и Великого княжества Литовского. В его произведениях зафиксирована исчезающая архитектура – руины старых храмов и часовен, дворцы и замки, переулки и дворы.

Vydas Dolinskas priima dailininko Romano Borisovo dovaną
Vydas Dolinskas, Romanas Borisovas, Marijus Uzorka
Dovanota akvarelė pasibaigusios parodos ekspozicijoje
Vydas Dolinskas priima dailininko Romano Borisovo dovaną
Vydas Dolinskas priima dailininko Romano Borisovo dovaną
1 / 3V. Abramausko nuotr.
Vydas Dolinskas, Romanas Borisovas, Marijus Uzorka
Vydas Dolinskas, Romanas Borisovas, Marijus Uzorka
2 / 3V. Abramausko nuotr.
Dovanota akvarelė pasibaigusios parodos ekspozicijoje
Dovanota akvarelė pasibaigusios parodos ekspozicijoje
3 / 3V. Abramausko nuotr.
Vydas Dolinskas priima dailininko Romano Borisovo dovaną
Vydas Dolinskas, Romanas Borisovas, Marijus Uzorka
Dovanota akvarelė pasibaigusios parodos ekspozicijoje
# Культура
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