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2021.06.27 10:00

Театр оперы и балета перебирается во двор Дворца правителей – там будут показаны три спектакля

Моника Петрулене, Служба телевизионных новостей LRT, LRT.lt2021.06.27 10:00
Valdovų rūmai
Valdovų rūmai

Национальный театр оперы и балета начинает традицию летних фестивалей во дворе Дворца правителей. После того, как в прошлом году там было показано концертное исполнение оперы Амилькаре Понкьелли «Литвины», в этом году театр будет выступать под открытым небом более длительный промежуток времени – до 6 июля будут показаны три постановки.

В качестве первой постановки фестиваля была выбрана опера Джакомо Пуччини «Богема». Эту постановку публике 15 лет назад во Дворце конгрессов представила режиссер Даля Ибельхауптайте.

«Сцена Дворца конгрессов, оказывается, одна из самых широких в Литве. Она минимум на 4-5 метров шире сцены театра оперы и балета. Здесь мы используем также одну из самых широких сборных сцен-палаток 3XL. Эта адаптация в некотором смысле сложна, но мы всегда находим технические решения», - говорит режиссер Гядиминас Шедуйкис.

Идея показать самые красивые классические постановки во дворе Дворца правителей была выдвинута Национальным театром оперы и балета.

Nacionalinis Operos ir Baleto Teatras
Nacionalinis Operos ir Baleto Teatras / E. Blaževič/LRT nuotr.

«Это историческое место, где, в принципе, и показывались первые оперы. Так что с исторической точки зрения мы, можно сказать, продолжаем традицию», - объясняет главный дирижер театра Ричардас Шумила.

До 6 июля на фестивале оперы и балета будет демонстрироваться ​​опера «Богема», а в первых числах июля театр приглашает на балетный вечер – зрители увидят «Болеро» Кшиштофа Пастора и премьерный спектакль «Пахита» Людвига Минкуса.

Valdovų rūmai
Valdovų rūmai / Valdovų rūmų muziejaus/V. Abramausko nuotr.

Позже балет «Пахита» планируется возить по регионам и показывать в рамках 100-летия литовского балета.

Завершится фестиваль 6 июля оперой Амилькаре Понкьелли «Литвины» – правда, в концертной версии.

Театр оперы и балета утверждает, что во время пандемии у него не было возможности подготовить эту оперу в виде спектакля, но надеется сделать это в будущем.

Valdovų rūmai
Nacionalinis Operos ir Baleto Teatras
Valdovų rūmai
Valdovų rūmai
Valdovų rūmai
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Nacionalinis Operos ir Baleto Teatras
Nacionalinis Operos ir Baleto Teatras
2 / 3E. Blaževič/LRT nuotr.
Valdovų rūmai
Valdovų rūmai
3 / 3Valdovų rūmų muziejaus/V. Abramausko nuotr.
Valdovų rūmai
Nacionalinis Operos ir Baleto Teatras
Valdovų rūmai
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