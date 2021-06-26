Белорусские протестующие на границе: «Мы были услышаны»

22-й день действует белорусский лагерь протеста на литовской границе. По словам одного из организаторов лагеря Виталия Алейника, некоторые цели уже достигнуты.

«Нас слышали по обе стороны границы – наш голос был услышан людьми и народом», - говорит В. Алейник.

Лагерь, созданный 5 июня, ставил своей целью блокировать коммерческие потоки из Беларуси, чтобы под этим давлением режим открыл границы, освободил политических заключенных, а также призвать Европейский Союз ввести в отношении Минска жесткие санкции.

После того, как Евросоюз объявил санкции против источников доходов Александра Лукашенко, протестующие считают, что их призыв «не выражай озабоченность, а начинай действовать» в Европейском Союзе был услышан.

Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse / D. Umbraso/LRT nuotr.

Хотя число постоянных протестующих составляло всего несколько десятков человек, В. Алейник считает, что эта мобилизация продемонстрировала политическую зрелость белорусской диаспоры – если ее представители сами не могли участвовать, то выделяли средства, обеспечивали продуктами питания, оказывали иную логистическую помощь.

«Количество людей в лагере составляет несколько сотен [...], не считая водителей, [которые] также являются частью общей картины», - отмечает он.

Протестующие, находящиеся в лагере, установили радиосвязь с водителями проезжающих грузовиков. Некоторые водители приходили поговорить с митингующими.

Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам В. Алейника, «мы по-прежнему видим положительную реакцию со стороны водителей».

«Конечно, есть люди, которые, вероятно, не понимают и пытаются дискутировать, но это также хороший повод для дискуссии», - говорит В. Алейник.

«В этом как раз и заключается суть [белорусского] конфликта – люди хотят, чтобы их слышали, хотят иметь возможность открыто дискутировать в обществе», - добавляет он.

Разбив лагерь всего в нескольких метрах от пограничного перехода, протестующие продемонстрировали, «что белорусы теперь должны быть здесь, в Литве, но они намерены вернуться домой».

Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse / D. Umbraso/LRT nuotr.

Позже в субботу возле Мядининкского пограничного перехода состоится еще один митинг, во время которого протестующие на несколько часов перекроют коммерческое движение.

«Наша цель – подчеркнуть (прежде всего, народу Беларуси), что мы все еще здесь, и послать сигнал Европейскому Союзу, чтобы он сохранял ускорение [и не давал] режиму времени адаптироваться к этой новой реальности», - сказал В. Алейник.