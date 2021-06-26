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2021.06.26 13:44

Белорусские протестующие на границе: «Мы были услышаны»

Бенас Герджюнас, LRT.lt2021.06.26 13:44
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse / D. Umbraso/LRT nuotr.

22-й день действует белорусский лагерь протеста на литовской границе. По словам одного из организаторов лагеря Виталия Алейника, некоторые цели уже достигнуты.

«Нас слышали по обе стороны границы – наш голос был услышан людьми и народом», - говорит В. Алейник.

Лагерь, созданный 5 июня, ставил своей целью блокировать коммерческие потоки из Беларуси, чтобы под этим давлением режим открыл границы, освободил политических заключенных, а также призвать Европейский Союз ввести в отношении Минска жесткие санкции.

После того, как Евросоюз объявил санкции против источников доходов Александра Лукашенко, протестующие считают, что их призыв «не выражай озабоченность, а начинай действовать» в Европейском Союзе был услышан.

Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse / D. Umbraso/LRT nuotr.

Хотя число постоянных протестующих составляло всего несколько десятков человек, В. Алейник считает, что эта мобилизация продемонстрировала политическую зрелость белорусской диаспоры – если ее представители сами не могли участвовать, то выделяли средства, обеспечивали продуктами питания, оказывали иную логистическую помощь.

«Количество людей в лагере составляет несколько сотен [...], не считая водителей, [которые] также являются частью общей картины», - отмечает он.

Протестующие, находящиеся в лагере, установили радиосвязь с водителями проезжающих грузовиков. Некоторые водители приходили поговорить с митингующими.

Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse / D. Umbraso/LRT nuotr.

По словам В. Алейника, «мы по-прежнему видим положительную реакцию со стороны водителей».

«Конечно, есть люди, которые, вероятно, не понимают и пытаются дискутировать, но это также хороший повод для дискуссии», - говорит В. Алейник.

«В этом как раз и заключается суть [белорусского] конфликта – люди хотят, чтобы их слышали, хотят иметь возможность открыто дискутировать в обществе», - добавляет он.

Разбив лагерь всего в нескольких метрах от пограничного перехода, протестующие продемонстрировали, «что белорусы теперь должны быть здесь, в Литве, но они намерены вернуться домой».

Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse / D. Umbraso/LRT nuotr.

Позже в субботу возле Мядининкского пограничного перехода состоится еще один митинг, во время которого протестующие на несколько часов перекроют коммерческое движение.

«Наша цель – подчеркнуть (прежде всего, народу Беларуси), что мы все еще здесь, и послать сигнал Европейскому Союзу, чтобы он сохранял ускорение [и не давал] режиму времени адаптироваться к этой новой реальности», - сказал В. Алейник.

Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
1 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
2 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
3 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
4 / 4D. Umbraso/LRT nuotr.
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
Akcija Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Lavoriškėse
# Литва# Беларусь
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