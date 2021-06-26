Литовского политолога не удивил перевод Протасевича и Сапеги под домашний арест

Как стало вчера известно, бывшего главного редактора оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу, задержанных в Минске после принудительной посадки рейса Ryanair, перевели из СИЗО КГБ Беларуси под домашний арест.

Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Телеграм-канал Nexta подробно писал о массовых протестах противников Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.

Власти Беларуси включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.

Россиянку Софию Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и в разжигании социальной вражды и розни.

Роман Протасевич в эфире ТВ Беларуси / стоп-кадр

Ранее Протасевич появлялся на экране белорусского государственного телевидения, где признавался в организации массовых беспорядков, критиковал других оппозиционеров и говорил, что уважает Лукашенко. Его родные и соратники призывали игнорировать его слова, утверждая, что он подвергается насилию или давлению под арестом.

Представители белорусской оппозиции утверждают, что, несмотря на освобождение из СИЗО, Протасевич и Сапега все равно остаются "в заложниках" у властей.

По словам родителей задержанных, сейчас оба задержанных живут на разных съемных квартирах в Минске. Родители Сапеги отметили, что София находится под домашним арестом уже два-три дня.

Отец Романа Протасевича Дмитрий Протасевич не исключил, что его сын может быть втянут в какую-то политическую игру. Для родственников задержанных их перевод под домашний арест стал неожиданностью.

Но он не был неожиданностью для литовского политолога, директора проектов фонда Freedom House, преподавателя Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Витиса Юркониса. В интервью Русской службе Радио LRT политолог увязал перевод активистов из СИЗО с санкциями против белорусского режима.

"Слухи про это [предстоящий перевод из СИЗО] ходили уже на прошлой неделе, когда только появилась информация об объеме санкций, так что это частично является реакцией на нее. Но я уверен, что такой и был план. Это же последовательные действия белорусских властей – взять как можно больше заложников и потом ими торговать. Вопрос был – с кого они начнут и что будут требовать взамен. Но что такое поведение будет – это было довольно очевидно. Довольно очевидно было и то, что именно Роман Протасевич и София Сапега в этом плане будут одними из первых, потому что к ним было приковано внимание всего мирового сообщества, история с Ryanair дала всему этому толчок. Это была ошибка белорусских властей, выстрел себе в ногу. Этим они хотят как-то поправить ситуацию, но надеюсь, что Евросоюз и другие страны, те, которым ценности демократии и прав человека важны, на это не поведутся", - заявил политолог.

Витис Юрконис / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В. Юрконис не считает, что режим Лукашенко держал активистов в СИЗО, чтобы выпытать информацию, которой они располагали – вряд ли они могли знать нечто такое, чего бы не было в публичных источниках: различных чатах, социальных сетях и т. д. Тем не менее, власти вовсю использовали задержанных, особенно Р. Протасевича, в своих пропагандистских целях.

"Осуждать Романа вообще нельзя, потому что очевидно, что человек подвергался физическому и психологическому давлению, - говорит В. Юрконис. - Его девушка тоже была заложницей этой ситуации, и это не первая история такого рода, к сожалению. Очень скоро мы узнаем больше деталей. Там и пытки были, и произвол властей. Масса людей, десятки тысяч были вынуждены уехать. IT-компании, которые были брендом белорусской экономики, которыми хвастался тот же самый режим, тоже были вынуждены уехать. Так чего же ожидать от этих молодых людей? Они же заложники!.. А что будет? Я надеюсь, что мы еще увидим конвульсии режима в течение ближайших месяцев (может быть, года), услышим правду о том, что происходило за тюремными замками", - сказал политолог в интервью Русской службе Радио LRT.