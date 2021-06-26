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2021.06.26 10:59

За прошедшие сутки в Литве от COVID-19 не умерло ни одного человека, выявлено 44 новых случая заражения

LRT.lt, ELTA, BNS2021.06.26 10:59
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве от COVID-19 не умерло ни одного человека. Всего в пятницу в стране было выявлено 44 новых случая заболевания.

В пятницу первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве было привито 4 185 человек, второй дозой – 24 254 человека. Всего в Литве хотя бы одной дозой вакцины привиты уже 1 226 487 человек.

По меньшей мере одной дозой вакцины привиты 53,8 процента лиц старше 80 лет, 68,3 процента представителей возрастной группы 75-79 лет, 70,5 процента лиц в возрасте 70-74 года и 69 процентов жителей в возрасте 65-69 лет. В возрастной группе 55-64 года вакцинировано 56,8 процентов жителей, в возрастной группе 45-54 года – 50,2 процента, в возрастной группе 35-44 лет – 48,4 процента, в возрастной группе 25-34 года – 41,5 процента. В группе от 16 до 24 лет привито 39 процентов жителей. В детской группе (12-15 лет) вакцинированы 6,4 процента жителей.

COVID-19 skiepas. Asociatyvi nuotr.
COVID-19 skiepas. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Предполагается, что иммунитетом уже могут обладать 48,5 процента жителей Литвы.

Всего с начала пандемии в Литве коронавирусом переболели/больны 278 655 человек.

К данному моменту выздоровели 267 335 человек, а 1 014 человек все еще больны.

С начала пандемии от болезни, вызванной вирусом COVID-19, в Литве скончалось 4 379 человек.

Количество новых случаев заболевания COVID-19 за 14 дней в расчете на 100 000 человек – 36,7.

За сутки с диагнозом COVID-19 было госпитализировано 13 человек.

Из 604 коек, предназначенных для больных с диагнозом COVID-19, занято 150.

Karantinas Vilniuje
COVID-19 skiepas. Asociatyvi nuotr.
Karantinas Vilniuje
Karantinas Vilniuje
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
COVID-19 skiepas. Asociatyvi nuotr.
COVID-19 skiepas. Asociatyvi nuotr.
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Karantinas Vilniuje
COVID-19 skiepas. Asociatyvi nuotr.
# Литва
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