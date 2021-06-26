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2021.06.26 08:37

Список популярнейших политиков по-прежнему венчает президент, за ним – Блинкявичюте

Радио LRT, LRT.lt2021.06.26 08:37
Vilija Blinkevičiūtė ir Gitanas Nausėda
Vilija Blinkevičiūtė ir Gitanas Nausėda / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Президент Гитанас Науседа остается самым популярным политиком Литвы. Согласно опросу, проведенному агентством «Vilmorus», в прошлом месяце его поддерживал 61 процент респондентов, а в этом – 63 процента. «Его поддерживают практически все группы населения», - сказал Радио LRT глава агентства по изучению общественного мнения «Vilmorus» Владас Гайдис.

По словам В. Гайдиса, Г. Науседа накопил «примерно такой же президентский рейтинг, какой был у Дали Грибаускайте во время ее второго президентского срока».

На втором месте по популярности – председатель Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте. Новый председатель СДПЛ, похоже, прочно укрепилась на этой позиции, поскольку в опросах, публиковавшихся месяц назад, она также уступала только президенту страны.

Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«49 процентов положительных оценок. Рейтинг практически такой же, как и в прошлый раз, когда ее только-только избрали председателем (СДПЛ - LRT.lt). То, что ее поддерживают, видно и по довольно высокому рейтингу социал-демократов», - сказал В. Гайдис.

Однако, по словам социолога, существуют группы населения, которые относятся к В. Блинкявичюте скорее негативно, чем позитивно: «Это и электорат Союза Отечества, и электорат Партии свободы. А электорат В. Блинкявичюте – это сельские и районные центры, пожилые люди, преимущественно женщины, жители, нуждающиеся в большей социальной поддержке».

Vladas Gaidys
Vladas Gaidys / BNS nuotr.

Третье место занял мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. В масштабах страны его положительно оценивают 43 процента респондентов. Однако, по словам В. Гайдиса, среди жителей Каунаса эта поддержка составляет 71 процент.

Visvaldas Matijošaitis
Visvaldas Matijošaitis / BNS nuotr.

Четвертое место в рейтинге политиков занимает премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Положительно ее оценивают 40 процентов опрошенных, а негативно – слегка больше – 41,6 процента. В. Гайдис подчеркивает, что впервые рейтинговые весы этого политика склонились в отрицательную сторону: «Ее рейтинговали и в 2009 году, и в 2010 году, когда был экономический кризис и у власти находились консерваторы. Однако и тогда ее воспринимали положительно. Нынешний месяц – первый, когда произошел такой поворот».

Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen
Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen / LRT koliažas

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен занимает в рейтинге 5-е место. «Может, в последнее время мы ее меньше видим? Она получила 38 процентов положительных оценок, что является определенным снижением. Но это не связано с какими бы то ни было яркими заявлениями – очевидно, к ней было просто привлечено меньшее внимание со стороны СМИ», - говорит глава агентства по изучению общественного мнения «Vilmorus» Владас Гайдис.

Vilija Blinkevičiūtė ir Gitanas Nausėda
Vilija Blinkevičiūtė
Vladas Gaidys
Visvaldas Matijošaitis
Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen
Vilija Blinkevičiūtė ir Gitanas Nausėda
Vilija Blinkevičiūtė ir Gitanas Nausėda
1 / 5R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.
Vilija Blinkevičiūtė
Vilija Blinkevičiūtė
2 / 5J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Vladas Gaidys
Vladas Gaidys
3 / 5BNS nuotr.
Visvaldas Matijošaitis
Visvaldas Matijošaitis
4 / 5BNS nuotr.
Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen
Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen
5 / 5LRT koliažas
Vilija Blinkevičiūtė ir Gitanas Nausėda
Vilija Blinkevičiūtė
Vladas Gaidys
Visvaldas Matijošaitis
Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė-Nielsen
# Литва
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