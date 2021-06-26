Яшин о запрете избираться в Мосгордуму: "С выборов снимают по понятиям"

Оппозиционер Илья Яшин прокомментировал в интервью DW свой недопуск к довыборам в Мосгордуму. Он считает, что это связано с его поддержкой Навального и законе об "экстремистах".

Муниципальный депутат Илья Яшин в пятницу, 25 июня, сообщил, что его не допустили на довыборы в Мосгордуму. Этой осенью он планировал избираться по 37-му округу, где депутатский мандат освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко. Избирательная комиссия отказалась регистрировать Яшина, ссылаясь на новый "закон против ФБК" . Оппозиционер не сможет участвовать в выборах ближайшие пять лет. Решение комиссии он намерен обжаловать, в том числе в ЕСПЧ. О том, как оппозиционерам оставаться в политике в новых реалиях, он рассказал в интервью DW.

DW: Вас сняли с выборов всего за один день. Как это на деле произошло?

Илья Яшин: Главной формальностью было получить разрешение на открытие избирательного счета. Утром я подал документы, которые у меня очень вежливо приняли. Но попросили снова заглянуть вечером - якобы появилась дополнительная информация по моей кандидатуре. В конце дня мне сообщили, что комиссия приняла решение запретить мне открывать этот счет.

- Как именно сформулировали отказ?

- Мол, вы поддерживаете деятельность Навального, а следовательно - сотрудничаете с экстремистской организацией. Так что в выборах, по новому закону, вы участвовать не можете. Собственно, этой формулировкой комиссия и ограничилась. Хотя даже этот закон гарантирует, что по каждому кандидату должно быть разбирательство в суде.

- Вы были готовы сойти с предвыборной гонки в первый же день?

- У меня не было иллюзий, да и Навальный еще весной говорил, что ни Соболь, ни меня не допустят на выборы. Тем не менее я строил предположения, как будет работать правоприменительная практика с новым законом о выборах и экстремистских организациях. Сейчас очевидно, что ее просто нет. С выборов снимают даже не по закону, а по понятиям. То есть они определили где-то для себя круг лиц и даже не считают необходимым что-то доказывать и представлять какую-то правовую аргументацию. Раз Яшин с Навальным ходит много лет против Путина, значит - "экстремист".

Любовь Соболь и Илья Яшин / Facebook

- Зачем, как вы считаете, не допускать оппозиционных кандидатов, если власти перестали соблюдать формальные приличия и могут все равно нарисовать любой нужный на выборах результат?

- Очевидно, что происходящее сейчас - это выводы, которые власть сделала после 2019 года. Если вы пускаете кандидата на выборы и даете ему встречаться с избирателями, собирать подписи, то таким образом кандидат мобилизует своих сторонников. Когда же его снимают с выборов, у сторонников больше желания и мотивации протестовать. Власть очевидно это уловила. Когда в 2019 году людям пришлось объяснять, что на самом деле они не подписывались, людей это возмущало, оскорбляло и мотивировало выходить на улицу. Зачем вообще нужны какие-то кампании, подумали они. Надо просто определить круг неприятных нам людей, которые представляют опасность на выборах, и не пустить. Фактически и юридически власть переводит политическую оппозицию в разряд диссидентов.

- Почему вы не пошли кандидатом в Госдуму вместо Мосгордумы, если и так знали, что вас не допустят?

- Во-первых, я не хотел сталкиваться лбами с Любовью Соболь, которая тоже выдвигалась от центрального округа Москвы. Это было бы просто глупо. Во-вторых, я хотел работать именно в Мосгордуме, я понимаю, как там все устроено, и знаю, какие законы нужно вносить. Поэтому я последовательно туда баллотировался много лет. И, начиная с 2009 года, меня последовательно с этих выборов снимали.

Илья Яшин / Facebook

- Сейчас вы призвали голосовать на довыборах в Мосгордуму за Елену Русакову, которая шла с вами по одному округу. Вы думаете, что после такой рекомендации ее оставят в предвыборной гонке?

- Если бы она вызывала такое же раздражение, как я, ей бы наверное не дали начать сбор подписей. Я ее перспективы оцениваю очень оптимистично. 37-й округ - очень оппозиционный. Избрать в нем "единоросса" очень сложно. Им нужен лояльный кандидат, но с оппозиционной репутацией.

- Дмитрий Гудков рассказывал, что его предупредили о последствиях, если он пойдет на выборы. Вам тоже угрожали?

- Нет, смысл мне угрожать, в тот же день я напишу об этом в соцсетях. Ко мне другие были предложения. Два моих старых знакомых, которые раньше были активистами, а теперь работают в политическом пиаре, приходили ко мне и вели беседы. Объясняли, что политическая система меняется, что Навальный - персона нон-грата в политике и будет сидеть в тюрьме до конца жизни, а все, что с ним связано, сейчас выжигается каленым железом. Убеждали, что я могу найти себе место в новых, малых партиях. В частности, мне предлагали начать переговоры с партией "Новые люди" и Алексеем Нечаевым. Все это я с ходу отметал. Я же не дурак и прекрасно понимаю, что если бы я повелся и начал бы что-то говорить про Навального, меня бы все равно на выборы не пустили. Кому бы я после этого был нужен?

- Как заниматься политикой в России в таких условиях?

- Черт его знает! У меня нет готового ответа на этот вопрос. Я верю в то, что делаю, и вижу поддержку. Ну, послушайте, в конце-концов, я люблю эту страну. Не хочу никуда отсюда уезжать. Хочу, чтобы здесь жизнь наладилась и не было такого беспросветного мракобесия, чтобы страна начинала развиваться, как весь цивилизованный мир. Если у меня есть минимальный шанс Россию в этом направлении двигать, я хочу его использовать.

DW