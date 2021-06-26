Евросоюз продлил секторальные санкции против российской экономики

Саммит Евросоюза решил продлить санкции в отношении России, введённые из-за аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе.

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

EU will pursue a united & strategic approach to Russia based on 5 guiding principles.



We have rolled over our economic sanctions against Russia: Moscow must do its part to ensure full implementation of Minsk Agreements.



We will explore formats & conditionalities of dialogue. pic.twitter.com/M9nfcB14L5 — Charles Michel (@eucopresident) June 25, 2021

Брюссель ожидает от России конструктивного участия и прекращения действий против ЕС и третьих стран, отмечают участники саммита. По словам Мишеля, Москва должна внести свой вклад в исполнение Минских соглашений.

Перед самым началом встречи в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель неожиданно призвала страны Европейского союза вести прямые переговоры с российским президентом, как это сделал президент США Джо Байден на саммите в Женеве. Её поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее Меркель сообщила, что стороны не пришли к соглашению.

Против прямых переговоров с президентом Владимиром Путиным выступили около десяти европейских лидеров, главным образом представители стран Центральной и Восточной Европы.

Кремль выразил сожаление из-за отказа ЕС провести саммит с участием Путина и отметил, что российский президент заинтересован в налаживании хороший отношений между Москвой и Брюсселем.

Секторальные санкции ЕС были введены в 2014 году и ограничивают российским компаниям доступ к европейским рынкам капитала, экспорт и импорт оружия и товаров двойного назначения, торговлю технологиями для нефтедобычи. Евросоюз продлевает их каждые полгода.

Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в неисполнении Минских соглашений. Одновременно Москва заявляет, что Киев, согласно подписанным документам, должен вести диалог по урегулированию ситуации в Донбассе не с Кремлём, а с пророссийскими сепаратистами.

Радио Свобода