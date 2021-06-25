Шимоните: правительство, вероятно, не продлит карантин, но ограничения останутся

Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что правительство, вероятно, не продлит карантинный режим в Литве, но, по ее словам, некоторые ограничения останутся в силе.

«Может быть, и не останется слова («карантин»- LRT.lt), но того, что не останется ограничений, наверное, этого не стоит ожидать», - заявила Шимоните журналистам в пятницу.

По ее словам, сейчас самое главное - вакцинация. Премьер-министр заверила, что лидеры других стран также подчеркивают необходимость увеличения темпов вакцинации с целью борьбы с новыми штаммами коронавируса.

«Прививайтесь, прививайтесь, прививайтесь, потому что новые распространяющиеся мутации, которые уже обнаруживаются в Литве и которые, вероятно, станут доминирующими в ближайшем будущем, зачеркнут ту работу, которую мы проделали при очень строгом соблюдении правил в последние полгода и активном начале вакцинации», - прокомментировала премьер.

Первую или вторую дозу вакцины за неделю в Литве в целом получили 110,9 тыс. человек – несколько меньше, чем неделю назад, когда таких жителей было 134 тысячи.

Основная часть привившихся людей в стране - в возрастной группе 70-74 лет: хотя бы одну дозу вакцины в ней получили 70% жителей страны в этом возрасте.

LRT.lt напоминает, что в настоящее время карантин в Литве из-за пандемии коронавируса продлен до 30 июня. Правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям предлагает правительству карантин не продлевать.