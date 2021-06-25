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2021.06.25 16:23

Перевалка удобрений в Клайпеде сохранится как минимум до 2023 года

Денис Кишиневский, Atvira Klaipėda2021.06.25 16:23
Klaipėdos jūrų uostas
Klaipėdos jūrų uostas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Как отмечает белорусский аналитик Игорь Тышкевич, европейские санкции в отношении калийной отрасли Беларуси не оказались радикальными.

«Запреты, указанные в пункте 1, не касаются исполнения контрактов, заключенных до 25 июня 2021 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для исполнения таких контрактов», - говорится в сообщении о санкциях.

Контракт на перевалку белорусского хлоркалия в Клайпеде истекает в 2023 году. Это значит, что де-факто транзит не остановится ни в этом году, ни в следующем, отмечает издание «Наша Нiва» со ссылкой на телеграм-канал «Эканоміка па-беларуску».

Формально до этого времени у «Беларуськалия» есть возможность переориентировать потоки на российские порты. Однако это направление компании придется дотировать. С таким мнением выступает глава Терминала навалочных грузов (БКТ) в Клайпеде Игорь Удовицкий.

«Из-за увеличения транспортного плеча "Беларуськалию" понадобится докупать вагоны, примерно 1 000 штук. Кроме того, существенно возрастут затраты на обслуживание вагонов, так как удваивается пробег в расчете на одну перевезенную тонну. К тому же есть проблема вывоза более 1 млн тонн калия контейнерами (в Усть-Луге нет контейнерного терминала), а зимой понадобятся суда ледового класса. Технических проблем очень много.

По словам Удовицкого, чтобы направить удобрения в российские порты, Беларуси придется дотировать это направление. Например, через скидки к ж/д тарифу.

Помимо этого, есть риски еще более высокого порядка. Балтийское море соединяется с Северным морем и Атлантикой через датские проливы, а это территориальные воды стран НАТО», - говорит он.

Кроме того, эксперт отмечает, что введенный санкции носят избирательный характер.

«По опубликованной в журнале ЕС информации, под запрет попал лишь хлористый калий с содержанием K2O меньше 40 процентов и больше 62 процентов (так называемый технический калий).

Но основная продукция белорусского предприятия – хлористый калий с К2О от 40 до 60 процентов.

Именно такой калий применяется в качестве удобрения, и именно такой калий не указан в перечне попавшей под запрет белорусской продукции», - отмечает Игорь Удовицкий.

Klaipėdos jūrų uostas
Klaipėdos jūrų uostas
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Klaipėdos jūrų uostas
# Литва
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