Киркоров прокомментировал решение Украины внести его в "чёрный список"

Российский артист Филипп Киркоров прокомментировал свое попадание в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

"Тем, что произошло, надо гордиться. Новости из Украины выглядят, как из мира фантастики. Но это реальность", — написал певец в инстаграме. Он также прикрепил к посту видео, на котором говорит, что "на самом деле запретили не Киркорова, а Россию" и поёт песню на украинском языке.



Киркоров отметил, что продолжает любить Украину, "но не как государство, а как страну".

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что Филипп Киркоров был включен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности страны, по запросу Службы безопасности Украины. В СБУ объяснили, что основаниями стали "неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров — это часть РФ". Киркоров выступал в Крыму после аннексии полуострова.

Ранее артисту запретили въезд в Литву - также в связи с его позицией относительно Крыма.

Сейчас в перечне лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, находится 201 человек.



Радио "Свобода"