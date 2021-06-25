Не работает сайт сейма Литвы, внутренние информационные системы

С утра пятницы не действует сайт Сейма Литвы, открытый поиск документов, внутренние информационные системы. По всей видимости, это связано с перебоями в электроснабжении.

"Наши специалисты говорят, что, скорее всего, это произошло из-за перебоев в электроснабжении - просто отключилась линия, поддерживающая наши системы. Не действуют ни внутренние системы, ни сайт", - сказала BNS пресс-атташе сейма Юсте Радзявичюте-Лаугалене.

"Надеемся, что сегодня удастся все привести в порядок", - добавила она.

Представитель сейма также сказала, что до обеда специалисты должны представить более подробную информацию о том, из-за чего произошел сбой в работе сайта и других систем сейма.