Науседа не присоединился к письму лидеров ЕС с призывом гарантировать права ЛГБТИ

Послание за борьбу с дискриминацией в ЕС сексуальных меньшинств обнародовано на фоне принятия парламентом Венгрии спорного закона.

16 глав государств и правительств стран ЕС обнародовали в четверг, 24 июня, совместное послание, в котором пообещали продолжать борьбу с дискриминацией сексуальных меньшинств в Евросоюзе на фоне спорного закона, принятого парламентом Венгрии.

«Мы должны продолжать борьбу с дискриминацией в отношении ЛГБТИ-сообщества и вновь подтверждаем, что защищаем его фундаментальные права», - подчеркивается в письме.

«Уважение и толерантность лежат в основе европейского проекта», - говорится далее в послании. «Мы полны решимости продолжать эти усилия и заботиться о том, чтобы будущие поколения Европы росли в обстановке равенства и уважения», - отметили европейские политики.

Обсуждение этого письма выявило разногласия среди членов ЕС. Наиболее консервативные правительства Восточной Европы пока не хотят выступать против правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Письмо подписали Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия и Швеция.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

В списке подписавших нет Литвы. Президент Гитанас Науседа заявил, что не подписывал письмо, потому что «не письмами решаются проблемы».

«Действительно, сегодня в Литве мы не урегулировали вопросы сожительства лиц одного пола, но я надеюсь, что мы сделаем это нынешней осенью, обсудив все аспекты, аргументы, уважая нашу Конституцию и другие законы, и сделаем это как суверенное государство.

Никто нам не должен указывать или давать директивы о том, как мы должны решить эту проблему, существование которой я признаю, и я действительно хочу, чтобы цивилизованные права этих людей были гарантированы, потому что мы – демократическое государство», - сказал Г. Науседа.

Palaikymo akcija dėl Partnerystės įstatymo priėmimo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Портал LRT.lt напоминает, что в конце мая в Сейм был внесен закон о партнерстве, целью которого было урегулирование отношений как между разнополыми, так и между однополыми парами. Однако первую ступеньку обсуждения проект не перешагнул и был возвращен инициаторам для доработки.

Между тем, во вторник Литва вместе с 16 другими странами ЕС подписала письмо, в котором выражается «серьезная озабоченность» законом, принятым в Венгрии.

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Его подписал заместитель министра иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс, присутствовавший на заседании Совета по общим делам в Брюсселе. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил агентству BNS, что это было сделано по его инициативе.