Новости

2021.06.24 17:04

Науседа не присоединился к письму лидеров ЕС с призывом гарантировать права ЛГБТИ

LRT.lt, DW2021.06.24 17:04
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Послание за борьбу с дискриминацией в ЕС сексуальных меньшинств обнародовано на фоне принятия парламентом Венгрии спорного закона.

16 глав государств и правительств стран ЕС обнародовали в четверг, 24 июня, совместное послание, в котором пообещали продолжать борьбу с дискриминацией сексуальных меньшинств в Евросоюзе на фоне спорного закона, принятого парламентом Венгрии.

«Мы должны продолжать борьбу с дискриминацией в отношении ЛГБТИ-сообщества и вновь подтверждаем, что защищаем его фундаментальные права», - подчеркивается в письме.

«Уважение и толерантность лежат в основе европейского проекта», - говорится далее в послании. «Мы полны решимости продолжать эти усилия и заботиться о том, чтобы будущие поколения Европы росли в обстановке равенства и уважения», - отметили европейские политики.

Обсуждение этого письма выявило разногласия среди членов ЕС. Наиболее консервативные правительства Восточной Европы пока не хотят выступать против правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Письмо подписали Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия и Швеция.

LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“ / E. Blaževič/LRT nuotr.

В списке подписавших нет Литвы. Президент Гитанас Науседа заявил, что не подписывал письмо, потому что «не письмами решаются проблемы».

«Действительно, сегодня в Литве мы не урегулировали вопросы сожительства лиц одного пола, но я надеюсь, что мы сделаем это нынешней осенью, обсудив все аспекты, аргументы, уважая нашу Конституцию и другие законы, и сделаем это как суверенное государство.

Никто нам не должен указывать или давать директивы о том, как мы должны решить эту проблему, существование которой я признаю, и я действительно хочу, чтобы цивилизованные права этих людей были гарантированы, потому что мы – демократическое государство», - сказал Г. Науседа.

Palaikymo akcija dėl Partnerystės įstatymo priėmimo
Palaikymo akcija dėl Partnerystės įstatymo priėmimo / E. Blaževič/LRT nuotr.

Портал LRT.lt напоминает, что в конце мая в Сейм был внесен закон о партнерстве, целью которого было урегулирование отношений как между разнополыми, так и между однополыми парами. Однако первую ступеньку обсуждения проект не перешагнул и был возвращен инициаторам для доработки.

Между тем, во вторник Литва вместе с 16 другими странами ЕС подписала письмо, в котором выражается «серьезная озабоченность» законом, принятым в Венгрии.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Его подписал заместитель министра иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс, присутствовавший на заседании Совета по общим делам в Брюсселе. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сообщил агентству BNS, что это было сделано по его инициативе.

Gitanas Nausėda
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
Palaikymo akcija dėl Partnerystės įstatymo priėmimo
Gabrielius Landsbergis
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
1 / 4R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
2 / 4E. Blaževič/LRT nuotr.
Palaikymo akcija dėl Partnerystės įstatymo priėmimo
Palaikymo akcija dėl Partnerystės įstatymo priėmimo
3 / 4E. Blaževič/LRT nuotr.
Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis
4 / 4J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda
LGBT rėmėjai surengė piketą prieš „Didįjį šeimos gynimo maršą“
Palaikymo akcija dėl Partnerystės įstatymo priėmimo
Gabrielius Landsbergis
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Europos Sąjungos vėliava
1 ч. назад

Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Минска

Эскадренный миноносец «Дефендер»
3 ч. назад

Россия пригрозила бомбардировкой "по цели" после инцидента с эсминцем

Agnė Bilotaitė
5
3 ч. назад

Билотайте о беспорядках в ЦРИ: ответственность лежит на организаторах и на белорусском режиме

5
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Белорусская оппозиция требует от западного бизнеса уйти из страны. К ней редко прислушиваются

8
Danius Liškevičius
6 ч. назад

Прокуратура закрыла расследование об "осквернения флага" во время перформанса

Mikrobai / virusas / kraujas / imuninė sistema
6 ч. назад

Насколько опасен "дельта"-вариант коронавируса?

Андрей Зубов
7 ч. назад

Андрей Зубов: "Войну мы сотворили сами, и не в 1941 году, а много раньше"

Koronavirusas Rusijoje
7 ч. назад

В Подмосковье непривитым могут запретить пользоваться транспортом

UEFA neleido apšviesti Miuncheno stadiono vaivorykštės spalvomis
7 ч. назад

Немецкие СМИ о запрете УЕФА подсветить стадион в Мюнхене цветами радуги

Johnas McAfee
8 ч. назад

Создатель антивируса McAfee найден мертвым в испанской тюрьме

Dalia Grybauskaitė
2021.06.24 08:00

Сотрудник российских спецслужб и гражданин Литвы осуждены за сбор информации о Грибаускайте

Agnė Bilotaitė
2021.06.24 08:41

Билотайте посетит Центр регистрации иностранцев

Gitanas Nausėda
2021.06.24 09:08

Науседа обсудит с лидерами ЕС вопросы незаконной миграции из Беларуси

Agnė Bilotaitė
5
2021.06.24 14:08

Билотайте о беспорядках в ЦРИ: ответственность лежит на организаторах и на белорусском режиме

5
Karantinas Vilniuje
2021.06.24 09:39

В Литве – 61 новый случай COVID-19, 3 человека скончались

Alkotesteris
2021.06.24 08:08

С праздника Йонинес полиция усиливает проверки на дорогах

Vladimiras Putinas ir Filipas Kirkorovas
2021.06.24 09:16

Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности

Андрей Зубов
2021.06.24 11:00

Андрей Зубов: "Войну мы сотворили сами, и не в 1941 году, а много раньше"

Эскадренный миноносец «Дефендер»
2021.06.24 14:45

Россия пригрозила бомбардировкой "по цели" после инцидента с эсминцем

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 8
2021.06.24 13:30
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Белорусская оппозиция требует от западного бизнеса уйти из страны. К ней редко прислушиваются

8